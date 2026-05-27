Speyer – Der Dom in der Kult(o)urnacht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Kaisersaal und Turm bis 23 Uhr geöffnet – Abwechslungsreiches Musikprogramm im Dom

Am 29. Mai lockt die Speyerer Kult(o)urnacht mit einem bunt gefächerten Programm. Der Dom ist mit dabei und bietet sowohl sportliche als auch musikalische Möglichkeiten zur Abendgestaltung.

Zwischen 19 und 23 Uhr (letzter Einlass) können sportliche Nachtschwärmer den Südwestturm des Doms erklimmen. Der Weg führt dabei über den Kaisersaal über der Vorhalle. Der beeindruckende Raum birgt eine Reihe von monumentalen Fresken, die im 19. Jahrhundert die Wände des Doms schmückten. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit, von der Spitze des Südwest-Turms auf das nächtliche Speyer zu blicken. Auf Grund der Kapazitätsbegrenzung kann es hier zu Wartezeiten kommen. Die Ausdauer wird jedoch mit einer stimmungsvollen Aussicht belohnt.

Im mächtigen Mittelschiff des Doms bietet die Dommusik ein abwechslungsreiches Programm: Um 19:30 Uhr singen der KathedralJugendChor und der Domchor unter dem Titel „Laudate Dominum“ (Lobt den Herrn) Chormusik von Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Knut Nystedt, u.a. Um 20:30 Uhr und 22:30 Uhr erklingt die große Domorgel. Der scheidende Domorganist Markus Eichenlaub spielt Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel. Um 21:30 Uhr ist die spannende Kombination von Vokalmusik des Mittelalters und Saxophon erlebbar. „Omnes gentes plaudite manibus“ (Alle Völker, klatscht in die Hände) heißt dieses Programm mit der Schola Cantorum Saliensis und dem Saxophonisten Gary Fuhrmann unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller. Mit Rücksicht auf die Musiker und die Konzertbesucher ist der Einlass in den Dom während der Konzerte nicht möglich.

Das Programm im Dom im Überblick:

Freitag, 13. Juni 2025, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Kult(o)urnacht am Dom

19:00–23:00 Uhr

Kaisersaal & Turmaufstieg

auf Grund der begrenzten Kapazität kann es zu Wartezeiten kommen

19:30 Uhr

Laudate Dominum

Chormusik von Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Knut Nystedt, u.a.

KathedralJugendChor, Domchor

20:30 Uhr

Bolero total

Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel

Markus Eichenlaub, Orgel

Klaus Wissler, Percussion

21:30 Uhr

Omnes gentes plaudite manibus

Gregorianischer Choral und Saxophon-Improvisation

Schola Cantorum Saliensis

Gary Fuhrmann, Saxophon

Joachim Weller, Leitung

22:30 Uhr

Bolero total

Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel

Markus Eichenlaub, Orgel

Klaus Wissler, Percussion

Bildunterschriften:

Ausblick auf das nächtliche Speyer © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 13:21