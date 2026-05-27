Speyer – Der Dom in der Kult(o)urnacht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Kaisersaal und Turm bis 23 Uhr geöffnet – Abwechslungsreiches Musikprogramm im Dom
Am 29. Mai lockt die Speyerer Kult(o)urnacht mit einem bunt gefächerten Programm. Der Dom ist mit dabei und bietet sowohl sportliche als auch musikalische Möglichkeiten zur Abendgestaltung.
Zwischen 19 und 23 Uhr (letzter Einlass) können sportliche Nachtschwärmer den Südwestturm des Doms erklimmen. Der Weg führt dabei über den Kaisersaal über der Vorhalle. Der beeindruckende Raum birgt eine Reihe von monumentalen Fresken, die im 19. Jahrhundert die Wände des Doms schmückten. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit, von der Spitze des Südwest-Turms auf das nächtliche Speyer zu blicken. Auf Grund der Kapazitätsbegrenzung kann es hier zu Wartezeiten kommen. Die Ausdauer wird jedoch mit einer stimmungsvollen Aussicht belohnt.
Im mächtigen Mittelschiff des Doms bietet die Dommusik ein abwechslungsreiches Programm: Um 19:30 Uhr singen der KathedralJugendChor und der Domchor unter dem Titel „Laudate Dominum“ (Lobt den Herrn) Chormusik von Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Knut Nystedt, u.a. Um 20:30 Uhr und 22:30 Uhr erklingt die große Domorgel. Der scheidende Domorganist Markus Eichenlaub spielt Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel. Um 21:30 Uhr ist die spannende Kombination von Vokalmusik des Mittelalters und Saxophon erlebbar. „Omnes gentes plaudite manibus“ (Alle Völker, klatscht in die Hände) heißt dieses Programm mit der Schola Cantorum Saliensis und dem Saxophonisten Gary Fuhrmann unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller. Mit Rücksicht auf die Musiker und die Konzertbesucher ist der Einlass in den Dom während der Konzerte nicht möglich.
Das Programm im Dom im Überblick:
Freitag, 13. Juni 2025, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Kult(o)urnacht am Dom
19:00–23:00 Uhr
Kaisersaal & Turmaufstieg
auf Grund der begrenzten Kapazität kann es zu Wartezeiten kommen
19:30 Uhr
Laudate Dominum
Chormusik von Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Knut Nystedt, u.a.
KathedralJugendChor, Domchor
20:30 Uhr
Bolero total
Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel
Markus Eichenlaub, Orgel
Klaus Wissler, Percussion
21:30 Uhr
Omnes gentes plaudite manibus
Gregorianischer Choral und Saxophon-Improvisation
Schola Cantorum Saliensis
Gary Fuhrmann, Saxophon
Joachim Weller, Leitung
22:30 Uhr
Bolero total
Bolero-Vertonungen von Pierre Cochereau, Louis Lefebure-Wely und Maurice Ravel
Markus Eichenlaub, Orgel
Klaus Wissler, Percussion
Bildunterschriften:
Ausblick auf das nächtliche Speyer © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry
Quelle Bistum Speyer
Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 13:21