Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Internationalen Tag der Frauengesundheit lädt das Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen am 28. Mai zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ein. Von 18 bis 19.30 Uhr geht es um das wichtige Thema Herzgesundheit von Frauen. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache beim Menschen, Frauen sterben sogar öfter an den Folgen eines Herzinfarktes als Männer, wie Studien zeigen Dr. Ann-Katrin Karcher, die Oberärztin im Klinikum Ludwigshafen und Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie, Interventionelle Kardiologie und Psychokardiologie ist, beleuchtet dabei als Referentin wichtige Punkte: Symptome bei Frauen, Warnzeichen und Risikofaktoren, Unterschiede im Vergleich zu Männern sowie Präventionsmöglichkeiten. Die Veranstaltung wird von den Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Städte Frankenthal und Ludwigshafen in Kooperation mit dem Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen durchgeführt. Der Eintrit
Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:08