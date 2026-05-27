Rhein-Pfalz-Kreis – Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentlichkeitsfahndung in Altrip: 90-Jähriger vermisst – Die Polizei sucht aktuell mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 90-jährigen Mann aus Altrip. Der Senior wird seit Dienstag, 26. Mai 2026, vermisst.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verließ der 90-Jährige zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt seine Wohnanschrift in Altrip. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Senior wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

sehr schlank

weiße, gepflegte Haare

helles Poloshirt

graue Jogginghose

Möglicherweise führt der Vermisste zudem ein fliederfarbenes Fahrrad mit tiefem Einstieg mit sich.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 90-Jährigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Wer den Vermissten sieht, soll diesen nach Möglichkeit im Blick behalten und umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 21:46