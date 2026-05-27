Mosbach – 39-Jährige von Auto erfasst und schwerverletzt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Eine 39 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 08:10 Uhr auf dem Gehweg auf Höhe eines Einkaufszentrums unterwegs, als sie von einem Toyota einer 66-Jährigen, welche gerade aus einem Grundstück in die Pfalzgraf-Otto-Straße einfahren wollte, erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde.

Die Fußgängerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 13:43