Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 13. und 14. Juni 2026 lädt die Stadt Mannheim zum 18. „Tag der Artenvielfalt“ ein. Mit abwechslungsreichen Exkursionen und Mitmach-Angeboten rund um Natur- und Artenschutz können Familien und Naturinteressierte die beeindruckende biologische Vielfalt der Stadt erleben.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit spannenden Einblicken in besondere Lebensräume und seltene Tierarten. So führt die Veranstaltung „Lebensraum Deponie“ in ein oft unterschätztes Ökosystem, während bei der „Dünenwanderung“ die einzigartige Natur der Mannheimer Sanddünen erkundet wird. Bei der „Exkursion zu den Feldhamstern“ steht eines der bekanntesten und zugleich bedrohten Tiere der Region im Mittelpunkt.

Die Aktivitäten werden von Umweltverbänden, Vereinen sowie erfahrenen Natur-Expertinnen und -Experten begleitet und bieten sowohl fundiertes Wissen als auch unmittelbare Naturerlebnisse.

„Der Schutz der biologischen Vielfalt bleibt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Der ‚Tag der Artenvielfalt‘ schafft Bewusstsein und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und schützenswert die Natur direkt vor unserer Haustür ist. Er bietet aber einfach auch die Möglichkeit, alleine oder mit der Familie, einen spannenden Tag in der Natur zu verbringen“, betont die Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Ergänzt wird das Programm durch weitere Exkursionen, Führungen und Aktionen für Kinder, bei denen spielerisch Wissen über Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume vermittelt wird. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, für einige Angebote ist jedoch eine Anmeldung erforderlich.

Das vollständige Programm zum „Tag der Artenvielfalt“ findet man unter: www.mannheim.de/tda.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:12