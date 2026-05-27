Mannheim – Nachlese: Stadtderby im Zeichen des Pokals: SV Waldhof sichert sich den Titel im Carl Benz Stadion

Mannheim/Metropolregion – Ein elektrisierendes Stadtderby, eine Kulisse, die eines Endspiels würdig war, und ein Favorit, der seiner Rolle am Ende gerecht wurde: Der SV Waldhof Mannheim hat sich am Samstag im bfv Rothaus Pokalfinale gegen den VfR Mannheim mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Vor 16.951 Zuschauern im Carl Benz Stadion feierten die Blau Schwarzen nicht nur den Pokalsieg, sondern auch die Qualifikation für den DFB Pokal 2026/2027.

Schon lange vor dem Anpfiff war die Anspannung in der Stadt greifbar. Die OST Tribüne präsentierte sich in gewohnter Manier: Eine imposante Choreografie tauchte den Waldhof Block in Blau Schwarz und unterstrich mit einem über die gesamte Breite gespannten Transparent den unbedingten Willen, in der Quadratestadt nur einen Verein an der Spitze zu sehen. Doch wer ein einseitiges Schützenfest des Drittligisten erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der VfR Mannheim, als Oberligist in der Rolle des Underdogs, versteckte sich keineswegs und bot dem Favoriten vom Alsenweg über weite Strecken mutig Paroli.

Boyd bricht den Bann – VfR hält tapfer dagegen



Die Anfangsphase der Partie war geprägt von hoher Intensität. Von einem Zweiklassenunterschied war auf dem Rasen wenig zu spüren; die Rasenspieler agierten bissig in den Zweikämpfen und suchten den direkten Weg nach vorne. Bereits in der 17. Minute musste Waldhof Keeper Thijmen Nijhuis bei einem gefährlichen Schuss von Alexandru Paraschiv zum ersten Mal ernsthaft zugreifen und bewahrte seine Farben vor einem möglichen Rückstand.





Es war eine Schlüsselszene, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen sollte. Nur eine Minute später antwortete der Drittligist mit der individuellen Klasse: Terrence Boyd wurde an der Strafraumgrenze bedient und vollendete mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel zum 1:0 (18.). Trotz der Führung blieb das Spiel in der Folge ein zähes Ringen, in dem sich der SV Waldhof zwar feldüberlegen zeigte, aber immer wieder mit kleineren Unsicherheiten und Ballverlusten zu kämpfen hatte, ein Spiegelbild der durchwachsenen Saison der Buwe.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfR Mannheim noch einmal, den Druck zu erhöhen, doch die zwingenden Torchancen blieben gegen eine disziplinierte Waldhof Defensive aus. Die Entscheidung fiel schließlich in der 70. Minute: Lovis Bierschenk verwertete eine Vorlage von Maximilian Thalhammer zum psychologisch wichtigen 2:0. Spätestens mit diesem Treffer war der Widerstand der Rasenspieler gebrochen. Den Schlusspunkt setzte Julian Rieckmann in der 84. Minute im Nachschuss, nachdem er zuvor noch am stark reagierenden VfR Torhüter David Nreca Bisinger gescheitert war.

Emotionale Abschiede und ein Blick in die Zukunft

Für Waldhof Trainer Luc Holtz markierte der Sieg ein emotionales Ende seines Engagements am Alsenweg. Trotz des noch laufenden Vertrages gab der Coach nach dem Schlusspfiff bekannt, den Verein zu verlassen. „Es ist ein guter Zeitpunkt, zu gehen, wenn es am schönsten ist“, so Holtz, der sich nach der Partie vor allem bei der treuen Anhängerschaft für den Rückhalt durch die Saison hindurch bedankte.

Während der SV Waldhof nun mit dem DFB Pokal Ticket in der Tasche in die Sommerpause geht, kann auch der VfR Mannheim erhobenen Hauptes auf eine erfolgreiche Pokalsaison zurückblicken. Trainer Marcel Abele zeigte sich trotz der Niederlage stolz: „Die Kulisse war sensationell. Meine Jungs haben sich gut verkauft und nehmen wertvolle Erfahrungen für unsere anstehenden Aufgaben mit.“

Für den SV Waldhof beginnt nun die Vorbereitung auf einen Sommer, in dem der Pokalsieg als versöhnlicher Abschluss einer wechselhaften Spielzeit dient und als Sprungbrett für den lukrativen Vergleich gegen einen Erst oder Zweitligisten im DFB Pokal der kommenden Saison.

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:47