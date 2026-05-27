Mannheim – FrauenNachtTaxi bleibt erhalten: Anpassungen ab 1. Juni

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 10. März beschlossen, das FrauenNachtTaxi als bewährtes Angebot weiterhin zu erhalten. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Sicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen in den Nacht- und frühen Morgenstunden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage muss das Angebot jedoch angepasst werden: Ab dem 1. Juni stehen pro Nutzerin künftig bis zu sechs Fahrten pro Jahr zur Verfügung. Die Fahrten können in zwei Dreierpaketen freigeschaltet und bis Jahresende genutzt werden.

Unverändert bleibt der Zuschuss pro Fahrt: Mannheimerinnen können zwischen 22 und 6 Uhr weiterhin einen Zuschuss von bis zu zehn Euro pro Fahrt erhalten (neun Euro von der Stadt, ein Euro von der Taxizentrale). Das Angebot leistet damit weiterhin einen spürbaren finanziellen Beitrag zu sicheren Heimfahrten.

Ab 1. Juni 2026 ist eine neue Registrierung für alle Nutzerinnen erforderlich. Alle bisherigen Konten werden zum 31. Mai 2026 gelöscht. Aufgrund der technischen Umstellung ist das FrauenNachtTaxi in der Nacht von Sonntag, 31. Mai, auf Montag, 1. Juni, nicht verfügbar. Ab dem 1. Juni 2026, 22 Uhr, steht das neue System zur Verfügung.

Zudem ist das FrauenNachtTaxi künftig auf Nutzerinnen mit Wohnsitz in Mannheim beschränkt.

Mit diesen Anpassungen wurde eine Möglichkeit gefunden, das FrauenNachtTaxi trotz der bundesweiten kommunalen Finanzkrise auch in Zukunft als freiwillige Aufgabe der Stadt Mannheim weiterzuführen.

Weitere Informationen gibt es auf www.mannheim.de/frauennachttaxi

Registrierung online möglich

Interessentinnen für das FrauenNachtTaxi finden die Registrierung über das Bürgerportal der Stadt Mannheim auf www.mannheim.de/frauennachttaxi. Dort werden die persönlichen Daten eingegeben und mit dem Melderegister abgeglichen.

Trans Frauen ohne abgeschlossene Personenstandsänderung müssen ihren dgti-Ergänzungsausweis hochladen.

Wer keine Möglichkeit zur Online-Registrierung hat, kann sich telefonisch unter der Behörden-Hotline 115 melden. In diesem Fall unterstützt das Team der Gleichstellungsbeauftragten beim Anmeldeprozess.

Hintergrund

Das FrauenNachtTaxi in Mannheim wurde 2019 eingeführt, um Frauen, Mädchen ab 14 Jahren und trans Frauen in der Nacht und den frühen Morgenstunden eine sichere und vergünstigte Transportmöglichkeit zu bieten.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 14:03