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27.05.2026, 13:14 Uhr

Ludwigshafen – Fronleichnam: Fünf Pfarreien laden zu Prozessionen ein

1Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Fronleichnam in Ludwigshafen

Gläubige aus ganz Ludwigshafen feiern das Hochfest des Leibes und Blutes Christi mit feierlichen Gottesdiensten, Prozessionen durch die Stadtteile und anschließenden Gemeindefesten.

Am Donnerstag, den 4. Juni 2026, begehen die katholischen Pfarreien der Stadt Ludwigshafen das Fronleichnamsfest. In allen Stadtteilen laden die Gemeinden zu feierlichen Eucharistiefeiern, festlichen Prozessionen und geselligem Beisammensein ein. Nachfolgend ein Überblick über die einzelnen Veranstaltungen.

Pfarrei Hll. Petrus und Paulus

Der Fronleichnams-Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr in der Kirche St. Ludwig. Im Anschluss zieht die Prozession zur Kirche Herz Jesu. Nach dem Gottesdienst sind alle Gläubigen zur Reunion in der Unterkirche Herz Jesu eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Pfarrei Hl. Edith Stein – Ludwigshafen-Edigheim

Die Eucharistiefeier beginnt um 10:00 Uhr in der Kirche Maria Königin, Bgm.-Fries-Straße 1, in Edigheim. Die anschließende Prozession startet gegen 10:45 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Prozessionsweg für über die Bürgermeister-Fries-Straße zur Badgasse, wo ein Zwischenstopp am evangelischen Gemeindehaus eingelegt wird. Weiter geht es durch die Untergasse, über den Auholzplatz und durch die Auholzstraße und Samariterstraße, bevor es über den Ostring zurück zur Kirche geht.

Pfarrei Hl. Cäcilia

Deutsch-Italienische Feier in St. Dreifaltigkeit

Um 10:00 Uhr beginnt die Heilige Messe in St. Dreifaltigkeit. Begleitet von einer Bläsergruppe führt die Prozession anschließend durch die Schmale Gasse, die Hemshofstraße zum Goerdeler Platz, weiter durch die Blücherstraße und Kanalstraße, mit einer Statio an der Ecke Hartmannstraße, und schließlich durch die Hartmannstraße zurück zur Kirche. Im Anschluss findet ein geselliges Beisammensein statt.

Fronleichnam in Friesenheim – St. Gallus und St. Josef

Um 10:00 Uhr beginnt die Heilige Messe in St. Gallus. Die Prozession mit Beteiligung des Blasorchesters führt durch die Erasmus-Bakke-Straße, die Carl-Clemm-Straße und den Park in die Nietzschestraße bis zur Josefskirche. Eine Statio wird im Eulenpark gehalten; der liturgische Abschluss findet in der Kirche St. Josef statt. Im Anschluss findet das Gemeindefest bei der Kirche St. Josef statt. Ab ca. 12:15 Uhr gibt es Essen und Getränke am Gemeindehaus, ab 14 Uhr spielt das Blasorchester und es werden Kinderspiele angeboten.

Pfarrei Hl. Katharina von Siena – Rheingönheim

Die Pfarrei Hl. Katharina von Siena lädt zum internationalen Fronleichnamsfest 2026 ein. Gemeinsam mit den muttersprachlichen Gemeinden wird die Festmesse um 10:00 Uhr in der Kirche St. Joseph in Rheingönheim gefeiert. Die anschließende Prozession führt von St. Joseph über die Luisenstraße, Eisenbahnstraße und St.-Josefs-Gasse zum 1. Altar im Pfarrgarten. Weiter geht es über Carolistraße und Königstraße zur Mozartschule (2. Altar) und durch den Park zum Denkmal (3. Altar). Der Schlusssegen erfolgt in der Kirche.

Das gemütliche Beisammensein findet vor und im Pfarrheim statt. Es werden Bratwurst, Ćevapčići und Schafskäse mit Fladenbrot sowie anschließend Kaffee und Kuchen gegen eine Spende angeboten. Die Besucher werden gebeten, möglichst eigenes Geschirr, Besteck und Trinkgefäß mitzubringen.

Pfarrei Hl. Franz von Assisi

Der Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche Christ König. Die Prozession führt durch die Josef-Huber-Straße zur 1. Statio an der Neuapostolischen Kirche. Weiter geht es durch die Schillerstraße zur 2. Statio an der Markus-Kirche. Durch die Kapellengasse geht es zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Daran schließt sich ab 13 Uhr ein Empfang im Klostergarten an.

Grafik: factumADP /pfarrbriefservice.de

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 13:40

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