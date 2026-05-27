Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Jugendliche fragen sich: Welche Ausbildung passt zu mir? Welche Betriebe bilden aus? Wie bewerbe ich mich richtig? Und welche Chancen eröffnet eine Duale Ausbildung? Antworten darauf gibt die neue Ausbildungsbroschüre „Schule – und was dann? Der richtige Weg in den Beruf“ (Ausgabe 2026/2027), die die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in Zusammenarbeit mit dem mediaprint infoverlag herausbringt.

Das Magazin richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer und unterstützt bei der Berufsorientierung, beim Start in die Ausbildung und bei der Suche nach passenden beruflichen Perspektiven.

Auf rund 60 Seiten enthält die Broschüre viele Informationen und praktische Tipps rund um Ausbildung, duales Studium, Praktikum und Bewerbung. Sie erklärt, was eine Duale Ausbildung ausmacht, welche Rolle die IHK übernimmt und welche Wege nach dem Schulabschluss offenstehen. Außerdem stellt sie zahlreiche Berufsfelder vor – von Elektro-, Metall-, Chemie- und IT-Berufen über kaufmännische Berufe bis hin zu Gastronomie, Handel, Logistik und weiteren Ausbildungswegen.

Ergänzend finden Jugendliche Hinweise zur Ausbildungsplatzsuche, zum Lebenslauf, zur Online-Bewerbung, zum Vorstellungsgespräch und zu möglichen Weiterbildungen. Stellenanzeigen regionaler Unternehmen, Erfahrungsberichte und Hinweise auf digitale Angebote wie durchstarter.de, die IHK-Lehrstellenbörse und das Flipping-Book geben zusätzliche Orientierung.

Die Ausbildungsbroschüre erscheint für die Region der IHK Pfalz und steht online über www.total-lokal.de zur Verfügung. Sie kann auch auf dem Smartphone oder dem Tablet gelesen werden.

Weitere Informationen bei Brigitte Lochner, Tel. 0621 5904-1726, brigitte.lochner@pfalz.ihk24.de, oder auf www.ihk.de/pfalz, Nr. 1285776

Quelle: IHK Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:19