Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Traditionsverein SV Südwest 1882 Ludwigshafen hat erneut Vereinsgeschichte geschrieben. Nach dem beeindruckenden Aufstieg in der vergangenen Saison aus der A-Klasse in die Bezirksliga Vorderpfalz setzte die Mannschaft ihren Erfolgsweg eindrucksvoll fort: Unter der Leitung von Trainer Ediz Sari sicherte sich das Team souverän die Meisterschaft und steigt damit verdient in die Landesliga Ost auf.

Besonders außergewöhnlich ist dabei die unglaubliche Siegesserie von 23 gewonnenen Spielen in Folge – eine Leistung, die in der Geschichte der Bezirksliga wohl ihresgleichen sucht. Mit großem Teamgeist, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz hat die Mannschaft Woche für Woche überzeugt und den Verein sportlich auf ein neues Niveau geführt.

Dieser Erfolg ist jedoch nicht nur das Verdienst der Spieler und des Trainerteams, sondern auch das Ergebnis der hervorragenden Arbeit aller Verantwortlichen rund um den Verein. Ein besonderer Dank gilt dem Vorstand um Serdar Gökalp, der mit großem Engagement und viel Herzblut die positive Entwicklung des Vereins vorantreibt.



Ebenso gebührt allen Sponsoren, Fans, Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön. Ohne ihre Unterstützung, ihren Einsatz und ihre Treue wäre eine solche Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Gemeinsam hat die große Familie des SV Südwest gezeigt, was mit Zusammenhalt, Leidenschaft und echter Vereinsliebe erreicht werden kann.

Der gesamte Verein kann stolz auf diese außergewöhnliche Saison sein und voller Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen in der Landesliga Ost blicken.

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 13:12