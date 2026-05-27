Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehrere Abteilungen der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ziehen im Juni innerhalb Landaus um: Die Abteilung Jugend und Familie, auch Jugendamt genannt, das Gesundheitsamt sowie das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt. Da die Umzüge des Jugend- und des Gesundheitsamts jeweils in zwei Schichten umgesetzt werden, kann der laufende Betrieb aufrechterhalten werden. Für die Bürgerinnen und Bürger kommt es zu keinen Schließzeiten. Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt hat wenige direkte Bürgerkontakte, sodass sich auch dieser Umzug nicht unmittelbar auf die Bürgerinnen und Bürgern auswirken wird.

Ab dem 9. Juni befindet sich das Jugendamt in der Marie-Curie-Straße 5 am Neuen Messplatz in Landau. Denn der Landkreis hat Büros und Besprechungsräume in der dortigen Zentrale der Sparkasse Südpfalz angemietet.

Das Gesundheitsamt wird ab dem 17. Juni wieder in der Arzheimer Straße 1 in Landau zu finden sein.

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt arbeitet ab dem 16. Juni im Kreishaus, An der Kreuzmühle 2.

Für alle Abteilungen der Kreisverwaltung gilt: Bitte vor dem persönlichen Besuch einen Termin vereinbaren, damit das Anliegen bestmöglich erledigt werden kann. Mehr unter www.suedliche-weinstrasse.de/termin.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:45