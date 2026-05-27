Kirchheimbolanden / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 06. Juni 2026, startet um 10.00 Uhr am Bahnhof in Rockenhausen die „sommerliche Trailrunde“. Auf einer Strecke von ca. 42 Kilometern werden etwa 1.000 Höhenmeter zurückgelegt. Die Tour führt vorbei am alten Lenzschen Steinbruch mit den atemberaubenden Steilwänden und weiter nach Falkenstein mit seiner sagenumwobenen Burg, die über dem Örtchen thront. Weiter geht es über die Krummkehr hinauf zum Königsstuhl, wo bei guten Bedingungen ein bezaubernder Blick in die Ferne die Belohnung für die Anstrengungen der Auffahrt ist. Im Anschluss folgt eine Abfahrt hinab zum Bastenhaus, über den Birnberg nach Schweisweiler, Imsweiler und noch einmal hinauf zum Hintersteinerhof. Begleitet wird die Tour von Tourguide Friedrich Grünewald. Helm, Radhandschuhe und Radbrille sind erforderlich. Die Kosten für die Teilnahme betragen 8 € pro Person. Für die MTB-Tour ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Tel. 06352-1712, touristik@donnersberg.de oder online unter www.donnersberg-touristik.de/de/erlebnisse-buchen.

Quelle: Donnersberg-Touristik-Verband e.V.

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:33