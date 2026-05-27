Hoffenheim / MetropolregionRhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Paul Pajduch verlängert, der zukünftig als Sportdirektor Lizenzmannschaft tätig sein wird. Der 32 Jahre alte Österreicher war seit Oktober 2024 als Technischer Direktor im Kraichgau tätig und füllt seither eine zentrale Rolle innerhalb der sportlichen Leitung des Vereins aus.

Die TSG Hoffenheim sendet ein weiteres Signal für Kontinuität auf Schlüsselpositionen: Nach der Vertragsverlängerung von Geschäftsführer Andreas Schicker hat auch Paul Pajduch seinen Vertrag im Kraichgau langfristig verlängert. Der in der Steiermark geborene Österreicher ist unter anderem für das Scouting und die Kaderplanung der Bundesliga-Mannschaft verantwortlich und gehört zur sportlichen Führungsriege, zu der auch Frank Kramer zählt, dessen Schwerpunkt auf dem Übergang aus der Akademie und der U23 in den Lizenzbereich liegt.

„Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die nun mit dem Einzug in die UEFA Europa League ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Ich bin glücklich, dass ich Teil dieses Fortschritts sein darf“, sagt Paul Pajduch. „Ich freue mich darauf, weiter in einem so ambitionierten Team zu arbeiten, in dem Spieler, Trainer, Trainerteam und die sportliche Führung in dieselbe Richtung denken. Wir wollen unseren erfolgreichen Weg kontinuierlich weiterverfolgen.“

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sagt: „Ich kenne seine Arbeitsweise bereits seit unserer gemeinsamen Zeit in Graz. Paul Pajduch ist einer der Architekten der erfolgreichen Kaderzusammenstellung in dieser Saison und hat somit maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wir haben uns ja mit der TSG nicht nur für die Europa League qualifiziert, sondern dies auch mit spannenden und jungen Spielern geschafft. Dies ist der Ansatz der TSG und ich bin glücklich, dass Paul und Frank weiter an unserem erfolgreichen Weg mitarbeiten.“

Paul Pajduch stand vor seinen Tätigkeiten im operativen Geschäft selbst als Torhüter auf dem Platz und konnte unter anderem einen Einsatz in der österreichischen Bundesliga für den SV Kapfenberg verbuchen. Bereits seit 2018 arbeitet der mittlerweile 32-Jährige an der Seite von Andreas Schicker, bei Sturm Graz zunächst als Spielanalyst, später als Chefscout und Technischer Direktor. In der gemeinsamen Zeit in der Steiermark gewann der Klub zweimal den österreichischen Pokal sowie einmal die Meisterschaft. Nun prägen die Österreicher auch den erfolgreichen Weg der TSG Hoffenheim.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:16