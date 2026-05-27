

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Kanalarbeiten wird die Karlsruher Straße in Hockenheim ab Kreuzung Obere Hauptstraße (Fortunakreuzung) bis auf Höhe von Juwelier und Optiker Zahn am Freitag, den 29. Mai 2026, von voraussichtlich 9 bis 14 Uhr voll gesperrt.

Eine Umleitung wird über Obere Hauptstraße, die Untere Mühlstraße, den Messplatz und die Karlsruher Straße eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:02