Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckae – Einen spannenden und ereignisreichen Tag erlebten rund 100 Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 20. Mai 2026, beim Kindertag der Stadt Heidelberg im und rund um das Rathaus. Welche Aufgaben hat der Oberbürgermeister? Wie reinigen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung die Heidelberger Straßen? Wie sieht ein Feuerwehrauto von innen aus? Diese und viele weitere interessante Fragen wurden den Viertklässlerinnen und Viertklässlern aus unterschiedlichen Heidelberger Schulen beantwortet. Oberbürgermeister Eckart Würzner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zwölf Ämtern der Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften standen den Kindern Rede und Antwort.

In die Sprechstunde mit Oberbürgermeister Eckart Würzner

Nach der Begrüßung im Großen Rathaussaal waren die Kindergruppen nach und nach zu einer Fragerunde mit dem Oberbürgermeister in dessen Dienstzimmer eingeladen. Die Fragen der Kinder an den Oberbürgermeister reichten von „Was haben Sie in Heidelberg in der Zukunft geplant?“ bis hin zu persönlichen Fragen. Daneben bauten Mitarbeitende der Stadt im Rathaus und im direkten Umfeld auf dem Kornmarkt und auf dem Karlsplatz Mitmachstationen auf. Dort hatten die Kinder die Möglichkeit, sich spielerisch mit dem Arbeitsalltag der Stadtverwaltung vertraut zu machen und auch selbst viel auszuprobieren.

Vom Kinderausweis über Löschfahrzeuge bis hin zur Schnitzeljagd und zum Interview

Das Ausbildungsteam bot Mitmachangebote, Berufe-Memory und eine Malaktion an. Beim Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie ging es mit dem Plüsch-Igel „Stachelbert“ um fairen Handel und Artenschutz. Die Jugendfeuerwehr stellte ihr Löschfahrzeug und ihre Ausrüstung vor. Das Stadtarchiv lud ein zum „Heidelberg-Memory“ und stellte seine Arbeit vor. Die Poststelle des OB-Referats informierte zum Briefe beschriften und Briefversand. Im Bücherbus konnten die Kinder eine digitale Schnitzeljagd machen. Das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung bot ein Suchspiel an.

Bei der Station der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten erfahren die Kinder unter anderem viel Wissenswertes rund um ein Müllauto und durften in einer Kehrmaschine mitfahren. Das Büro der städtischen Behindertenbeauftragten bot in Zusammenarbeit mit dem Amt für Baurecht und Denkmalschutz einen Rollstuhlparcour und verschiedene Spiele an. Das Kinder- und Jugendamt veranstaltete eine Malaktion. Das Tiefbauamt informierte rund um die Straßenunterhaltung inklusive einer Mitmachaktion, bei der die Kinder selbst Pflastersteine verlegen durften. Und die Stadtwerke Heidelberg erklärten unter anderem, wie Glasfaser und die öffentliche Beleuchtung funktionieren.

So gab es für alle Kinder interessante und spannende Stationen zum Entdecken und Ausprobieren. Ein gemeinsames Mittagessen und das abschließende Zusammenkommen mit Oberbürgermeister Eckart Würzner im Großen Rathaussaal bildeten den Abschluss eines ereignisreichen Kindertages im Rathaus, der für viele glückliche Gesichter und strahlende Kinderaugen sorgte.

Quelle: Stadt Heielberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 09:15