  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26mai Feuerwehr 2 Rolf Rensch by Feuerwehr Heidelberg
27.05.2026, 9:14 Uhr

Heidelberg – Feuerwehr ehrte Mitglieder für herausragendes Engagement

26mai Feuerwehr 2 Rolf Rensch by Feuerwehr Heidelberg
Feuerwehrkommandant Heiko Holler (links) und Stadtbrandmeister Alexander Stadler (rechts) überreichten Rolf Rensch die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber. Foto: Feuerwehr Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Insgesamt rund 1.000 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr: Auf diese beeindruckende Zahl blickten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Feuerwehrkommandant Heiko Holler beim Ehrungsabend der Feuerwehr Heidelberg am 21. Mai 2026, als sie 28 Feuerwehrangehörige für ihr langjähriges, außergewöhnliches Engagement auszeichneten und ihnen für ihren Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger und das Gemeinwohl dankten. Diese lange, gemeinsame Zugehörigkeit zur Feuerwehr bedeutet insgesamt circa 1.000 Jahre Einsatz für die Allgemeinheit, für Ausbildung und Jugendarbeit, aber auch Wirken im Hintergrund.

Auszeichnungen für lange Dienstzeit und Engagement in der Jugendarbeit

15 Feuerwehrangehörige wurden für ihre 25-, 40- und 50-jährige Dienstzeit ausgezeichnet.

Ehrenzeichen des Landes in Silber für 25 Jahre Dienstzeit:
Thorsten Feil (Wieblingen)
Patrick Wieder (Wieblingen)
Klaus Berger (Wieblingen, Löschgruppe Grenzhof)
Andreas Lauer (Berufsfeuerwehr)
Sven Streib (Berufsfeuerwehr)
Tobias Stroh (Berufsfeuerwehr)
André Schönsiegel (Berufsfeuerwehr)
Martin Schulz (Berufsfeuerwehr)
Marvin Wirth (Berufsfeuerwehr)

Ehrenzeichen des Landes in Gold für 40 Jahre Dienstzeit:
Hans Breitenstein (Wieblingen)
Michael Krauth (Wieblingen)
Michael Morano (Wieblingen)
Klaus Stadler (Ziegelhausen)

Ehrenzeichen des Landes in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre Dienstzeit:
Michael Schaaf (Kirchheim)
Jürgen Kress (Rohrbach)

Für 40-, 50-, 60- und 70-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr Heidelberg erhielten zehn Feuerwehrangehörige die Dankesurkunde der Stadt:

40 Jahre Dienstzeit:
Jens Demme (Altersabteilung, Ziegelhausen)
Andreas Matz (Altersabteilung, Ziegelhausen)
Philipp Schell (Altersabteilung, Neuenheim)

50 Jahre Dienstzeit:
Rainer Clormann (Altersabteilung, Handschuhsheim)
Hans-Peter Deubel (Altersabteilung, Berufsfeuerwehr)
Karlheinz Rehm (Altersabteilung, Kirchheim)
Uwe Rimmler (Altersabteilung, Kirchheim)
Manfred Walter (Altersabteilung, Altstadt)

60 Jahre Dienstzeit:
Helmuth Krauth (Wieblingen, Löschgruppe Grenzhof)

70 Jahre Dienstzeit:
Gernot Mampel (Altersabteilung, Kirchheim)

Ehrennadel in Silber der Deutschen Jugendfeuerwehr

Wendy Aue, Steffen Schneider (Pfaffengrund), Maxime Marschik (Handschuhsheim) und Klaus Stadler (Ziegelhausen) engagieren sich seit vielen Jahren als Betreuer in den Kinder- beziehungsweise Jugendgruppen ihrer Abteilung. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr Heidelberg. Für ihr Engagement wurden sie sowie Frank Karlein, der im Hintergrund die Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendfeuerwehr betreut und die Jugendarbeit in der Abteilung Wieblingen seit vielen Jahren aktiv unterstützt, mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes

Mit der Verleihung des Ehrenkreuzes in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes wurden zwei Feuerwehrangehörige für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt: Dieter Schneider (Rohrbach) und Günther Wick (Handschuhsheim) sind seit Jahrzehnten in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Sie eint zudem ihr Engagement in den Fördervereinen beider Abteilungen, die sie mitgegründet haben und federführend die Vereinsgeschicke leiten und die Arbeit der Abteilungen fördern und unterstützen. Vor allem aber fördern beide das Gemeinschaftsgefühl auf ganz besondere Weise. Sie sind wichtige Stützen der Abteilungen und Vorbilder für junge Feuerwehrangehörige, denen sie ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz weitergeben. Als Konstante im Wandel sind sie unersetzlich.

Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes

Ein besonderer Dank ging an Rolf Rensch von der Berufsfeuerwehr, der im April 2026 in den Ruhestand ging. Während seiner 36-jährigen Zugehörigkeit zur Berufsfeuerwehr lag ihm die sportliche Fitness von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr besonders am Herzen. Über Jahrzehnte hinweg organisierte er die Sportausbildung bei der Berufsfeuerwehr, trainierte mit den Kolleginnen und Kollegen und ermöglichte vielen, jährlich das Deutsche Sportabzeichen oder das anspruchsvolle Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen zu erwerben. Der Staffellauf mit deutschen und französischen Feuerwehrangehörigen von Straßburg nach Paris zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg war eines von vielen persönlichen sportlichen Höhepunkten von Rensch. In Heidelbergs Partnerstadt Kumamoto lief er zweimal beim Castle Marathon mit. Für sein außergewöhnliches Engagement erhielt Rensch neben einer Dankesurkunde des Deutschen Olympischen Sportbundes auch die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 09:14

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com