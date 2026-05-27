Eberbach – Naturpark – gut für Natur, Kultur und die Menschen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Welche Aktivitäten und Maßnahmen laufen im Jahr 2026? Welche Angebote gibt es und was kommt neu hinzu? Welche Projekte von Mitgliedskommunen können mithilfe der Naturpark-Förderung realisiert werden?

Um diese Fragen ging es bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Naturparks Neckartal-Odenwald Ende April in Neckargemünd. Viele der Mitgliedskommunen, -vereine und -verbände aus der Region sind für die Sitzung und den gemeinsamen Austausch zusammengekommen.

„Der Naturpark Neckartal-Odenwald ist als Netzwerk und gestaltende Kraft ein wichtiger Akteur in unserer Region. Mit seinen Angeboten und Fördermöglichkeiten entwickelt er unsere Heimat attraktiv und gleichzeitig naturverträglich weiter“, erläutert Bürgermeister Peter Reichert, stellvertretender Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald, in seiner Begrüßung: „Der Naturpark setzt sich für das ein, wofür wir stehen: unsere Kulturlandschaft mit ihrer Tradition und den Menschen, die sie gestaltet haben und weiterhin pflegen.“

Fördergelder und Angebote für die Region

Die Aktivitäten des Naturparks in und für die Region sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies zeigt sich auch im Vereinshaushalt, der in den letzten fünf Jahren auf ein Volumen von mittlerweile 1 Mio. Euro angewachsen ist. Im Jahr 2025 konnte der Naturparkverein erneut ein positives Ergebnis von knapp 6.000 € erwirtschaften.

Im Jahr 2026 fließen über den Naturpark insgesamt aus Fördertöpfen des Landes Baden-Württemberg, der EU sowie der Lotterie GlücksSpirale über 700.000 € an Fördergeldern in die Region. Mit diesen Mitteln werden in diesem Jahr beispielsweise die Entwicklung des Erholungswertes eines Wanderparkplatzes der Gemeinde Schwarzach, die Wiederherstellung der Grill-, Rast- und Kneippanlage des Heimatvereins Fahrenbach sowie die Realisierung eines Trekking-Camps der Gemeinde Hardheim finanziert.

Die vielfältigen eigenen Projekte des Naturparks Neckartal-Odenwald finanzieren sich auch aus diesen Töpfen. Die Projekte reichen zum Beispiel von Workshops zum Mistelschnitt an Streuobstbäumen über die Komfort-Wanderwege bis zu den sechs Naturpark-Märkten in diesem Jahr.

Gemeinsam Erfolge feiern

Gemeinsam mit seinen Partner*innen konnte der Naturpark im letzten Jahr wichtige Erfolge erzielen. Zusammen mit den jeweiligen Kommunen, der Forstverwaltung und den ehrenamtlichen inklusiven Wanderbotschafter*innen wurde vier neue Komfort-Wanderwege eingeweiht, die einen entspannten Spaziergang in der Natur für alle ermöglichen sollen – ob mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl oder einfach so. Im Rahmen der Mitgliederversammlung konnten die Zertifizierungsurkunden für die nachfolgenden Wege feierlich übergeben werden:

Komfort-Wanderweg 1: Wilhelmsfeld und Schriesheim

Komfort-Wanderweg 2: Dossenheim und Schriesheim

Komfort-Wanderweg 3: Heidelberg

Komfort-Wanderweg 4: Elztal

Mit den Komfort-Wanderwegen konnte der Naturpark auch erfolgreich Prämierungen im Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“ der Verbandsregion Rhein-Neckar sowie beim Staatsanzeiger Award erzielen.

Der Naturpark hat im letzten Jahr ebenfalls erfolgreich die sogennante „BNE-Zertifizierung des Landes Baden-Württemberg“ durchlaufen. Somit sind die vielfältigen Aktivitäten des Naturparks im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, jetzt auch mit dem Qualitätssiegel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Anfang Mai konnte der Naturpark 21 Klimabotschafter*innen auszeichnen. Als Abschluss ihrer Ausbildung im Themenfeld Klimawandel und Klimaschutz erhielten sie im Naturpark-Zentrum in Eberbach ihre Zertifikate. Künftig werden sie als Multiplikator*innen für Klimaschutz und Klimaanpassung in der Region aktiv. Mit den Klimabotschafter*innen und den Naturpark Guides hat sich der Kreis der „Gesichter auf der Fläche“ des Naturparks weiter vergrößert.

Engagement für die Region

Unsere Naturpark-Region profitiert stark von den Netzwerken des Naturparks. Mit mittlerweile 19 Partnerbetrieben werden Zusammenarbeit und regionale Wertschöpfung gefördert und die Region insgesamt in verschiedenen Projekten und Aktivitäten nachhaltig weiterentwickelt.

Die nunmehr acht Sponsoring-Partner und elf Kooperationspartner des Naturparks unterstützen die Arbeit des Naturparks in vielen Bereichen. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit werden nicht nur Projekte realisiert, sondern es wird auch praktisch mit angepackt: sei es bei einem Frühjahrsputz in der Landschaft, einer Streuobstpflanz- und Streuobstpflege-Aktion oder bei der Anlage eines „Wildbienen-Ecks“.

Paul Siemes, Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald, bringt es so auf den Punkt: „Der Naturpark ist letztlich wie eine große Familie, die Neues ausprobiert, sich gegenseitig unterstützt und voranbringt. Wir stehen für Vielfalt und Engagement – uns verbindet der gemeinsame Wille, unsere Region lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und zu engagieren. Gemeinsam für die Region!“.

Naturpark-Veranstaltungen 2026

Den Naturpark erleben, schmecken und die Kulturlandschaft mitgestalten können alle. Die Naturpark-Events bieten auch in diesem Jahr für die Menschen aus der Region sowie für Gäste ein vielseitiges, kulinarisches und touristisches Programm sowie die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden:

6 Naturpark-Märkte: Das Beste der Region direkt vom Erzeugerbetrieb in einer besonderen Atmosphäre genießen – das sind unsere Naturpark-Märkte, Saisoneröffnung war im April in Mosbach und im Monatstakt geht es weiter bis zum Saison-Abschluss am 18. Oktober in Schefflenz https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/naturpark-maerkte/.

Naturpark-Hofgenuss: Höfe aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald laden zu besonderen Genussmomenten ein https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/naturpark-hofgenuss/ .

Wilde Sau: Zahlreiche Events, darunter Koch- und Grillkurse, Pirschgänge für Nicht-Jägerinnen und -Jäger sowie Tafelrunden bieten Genuss und Naturerlebnis https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/wilde-sau/ .

Naturpark Guides: Die Naturpark Guides bieten geführte Touren zu besonderen Orten und Themen im Naturpark Neckartal-Odenwald an https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/mitgestalten/bildung-und-lernen/naturpark-guides-fuehrungen-und-schulungen/ .

Mitgestalten: Die besten Ideen entstehen gemeinsam: Wer sich einbringen möchte, kann Teil des engagierten Netzwerks werden https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/mitgestalten/mitarbeiten-und-engagieren/ .

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 08:24