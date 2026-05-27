Bellheim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Personelle Weichenstellungen für die Sicherheit im Kreis

Im Führungs- und Lagezentrum in Bellheim hat Landrat Martin Brandl gemeinsam mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Christian Betzel vier bedeutende Bestellungen im Katastrophenschutz vorgenommen. Damit wird die operativ-taktische Einsatzleitung des Kreises sowie die Führung des Gefahrstoffzuges langfristig und hochqualifiziert aufgestellt.



Verstärkung für den Führungsdienst des Landkreises

Zur dauerhaften Sicherstellung der Operativ-Taktischen Einsatzleitung (OEL) wurden mit Wirkung zum 1. Mai 2026 die beiden dienstältesten Wehrleiter des Landkreises, Alexander Ditz (Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kandel) und Andreas Magin (Wehrleiter der Stadt Germersheim), als Mitglieder des Führungsdienstes bestellt. Beide bringen ein enormes Maß an Einsatzerfahrung mit und verfügen über dieselbe hohe Qualifikation wie der Stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI). Ihr Einsatz im Führungsdienst ist als wichtige Unterstützungsebene für die Kreisspitze gedacht: Alexander Ditz und Andreas Magin kommen immer dann zum Zuge, wenn sowohl BKI Christian Betzel als auch dessen Stellvertreter, Mario Schmid, gleichzeitig verhindert oder nicht vor Ort sind.

Landrat Martin Brandl betont die Tragweite dieser Entscheidung: „Ein funktionierender Katastrophenschutz lebt von der Erfahrung und dem Know-how der Menschen an der Spitze. Mit Alexander Ditz und Andreas Magin gewinnen wir zwei absolute Praktiker und profunde Kenner unserer Region für den Führungsdienst. Sie sichern die Einsatzfähigkeit unserer Leitungsstrukturen ab. Dass sie die gleiche Qualifikation wie die Stellvertretende BKI-Ebene vorweisen, zeigt das enorm hohe Niveau, auf dem wir uns hier im Landkreis Germersheim bewegen.“



Neue Führungsspitze für den Gefahrstoffzug

Auch an der Spitze der Facheinheit Gefahrstoffzug (GSZ) gibt es zum 1. Juni 2026 eine planmäßige und aufeinander abgestimmte personelle Veränderung. Bernd Schneider (Verbandsführer bei der Feuerwehr Germersheim), der die Einheit bereits seit Dezember 2020 als Stellvertretender Einheitsführer erfolgreich mitgeprägt hat, übernimmt ab dem 1. Juni die offizielle Führung des Gefahrstoffzuges. Ihm zur Seite steht künftig Elia Rinnert (Wehrführer der Feuerwehr Stadt Wörth-Büchelberg) als Stellvertretender Einheitsführer. Rinnert war zuvor ebenfalls langjähriger Stellvertreter und hatte den Gefahrstoffzug vom 10. Februar bis zum 31. Mai 2026 kommissarisch geleitet. Durch diesen fliegenden Wechsel bleibt wertvolles Führungswissen nahtlos in der Einheit erhalten.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel zeigte sich bei der Ernennungsfeier sichtlich zufrieden: „Spezialeinheiten wie der Gefahrstoffzug erfordern bei Einsätzen mit chemischen, biologischen oder radiologischen Gefahren ein Höchstmaß an Spezialwissen und kühlen Kopf. Bernd Schneider und Elia Rinnert haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie dieser Verantwortung gewachsen sind. Dass Elia Rinnert nach seiner kommissarischen Leitung nun wieder als Stellvertreter parat steht und Bernd Schneider die Gesamtleitung übernimmt, ist eine ideale Lösung für die Truppe. Wir sind für kommende Herausforderungen bestens aufgestellt.“

Mit diesen vier personellen Entscheidungen sieht sich die Kreisverwaltung Germersheim für die Bewältigung komplexer Schadenslagen und den Schutz der Bevölkerung optimal gerüstet. Brandl und Betzel dankten allen Ernannten für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement und wünschten ihnen für die kommenden Aufgaben stets eine glückliche Hand.

Quelle KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2026, 14:19