Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem tragischen Badeunfall im Freibad am Willersinnweiher, über den MRN-News bereits berichtet hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz weitere Details bekannt gegeben. Ein vierjähriger Junge war am Sonntagnachmittag im Freibad leblos im Wasser entdeckt worden und später im Krankenhaus verstorben.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Junge am 24.05.2026 gegen 17:30 Uhr von einem Badegast im Lehr- beziehungsweise Nichtschwimmerbecken unter Wasser bemerkt. Der Mann zog das Kind sofort aus dem Wasser. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Der Vierjährige verstarb später im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todesfalls aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache soll der Leichnam obduziert werden.

Die Ermittler bitten nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Geschehen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 13:53