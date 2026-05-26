Sandhausen – SVS nimmt Tim Korzuschek unter Vertrag

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Tim Korzuschek bekommt der SV Sandhausen zusätzliche Optionen für das offensive Mittelfeld. Der 27-Jährige kommt von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an den Hardtwald und bringt Laufbereitschaft, Intensität sowie Zug zum Tor mit.

Korzuschek wurde am 26. August 1998 in Karben geboren, ist 1,80 Meter groß und im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. In der Saison 2025/26 kam Korzuschek für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in der Regionalliga Südwest auf 22 Einsätze, acht Tore und vier Vorlagen.

„Tim ist ein Spieler, der sehr viel Arbeit für die Mannschaft leistet“, sagt Anthony Loviso, Direktor Sport beim SV Sandhausen. „Er ist laufstark, fleißig, geht mit hoher Intensität in seine Aufgaben und stellt sich komplett in den Dienst des Teams.

Gleichzeitig bringt er aus dem Mittelfeld heraus einen klaren Zug zum Tor mit. Diese Mischung aus Mannschaftsdienlichkeit, Aktivität gegen den Ball und offensiver Präsenz passt sehr gut zu dem, was wir unserem Spiel geben wollen.“

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Korzuschek unter anderem in den Nachwuchsbereichen von Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg zum FC Gießen. Anschließend stand er beim 1. FC Saarbrücken, bei Alemannia Aachen, dem Wuppertaler SV und zuletzt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unter Vertrag.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim SV Sandhausen“, sagt Tim Korzuschek und führt weiter aus: „Der Verein hat eine klare sportliche Ambition, und genau darauf habe ich Lust. Ich möchte mit meinen Stärken Verantwortung übernehmen und der

Mannschaft helfen.“

Nach Marco Kehl-Gómez, Stefan Maderer und Mert Tasdelen ist Tim Korzuschek der vierte Neuzugang des SV Sandhausen für die Saison 2026/27.

Quelle Bild/Text SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 10:55