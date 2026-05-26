Mutterstadt – Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz für Volker Reimer

Der Ehrentag, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 23. Mai anlässlich des 77. Geburtstages des Grundgesetzes ins Leben gerufen, möchte das gesellschaftliche Miteinander und den Zusammenhalt stärken. Da traf es sich gut, dass am 22. März im Historischen Rathaus in Mutterstadt in einer Feierstunde ein „Ehrenamtler“ für sein gesellschaftliches Engagement geehrt wurde.

Landrat Volker Knörr überreichte Volker Reimer die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz, die vom Ministerpräsidenten für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und besonderes Engagement verliehen wird. In seiner Laudatio würdigte der Landrat die jahrzehntelangen Aktivitäten Reimers im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, beim Handharmonika-Club, im Gewerbeverein und in der ArGe Vorständekonferenz. Reimer sei ein Mensch, der Verantwortung übernehme und so auch für die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt in der Gemeinde beitrage. In Anerkennung für diese dauerhafte ehrenamtliche, zeitaufwendige Arbeit, erhalte Reimer heute diese Ehrennadel.

Bürgermeister Thorsten Leva listete in seiner Anerkennung und in seinen Glückwünschen von Seiten der Gemeinde die Ehrenämter des 72-jährigen ehemaligen Verwaltungsbeamten der Gemeinde nochmals auf: Zwanzig Jahre Vorsitzender, davon auch zwölf Jahre Dirigent des Handharmonika-Clubs Mutterstadt, seit 1992 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Vorständekonferenz, in der die Mutterstadter Vereine ihre jährlichen Veranstaltungen koordinieren und in dieser Eigenschaft von 1995 bis 2019 auch Übernahme der Festleitung der Kerwegemeinchaft. Darüber hinaus seit 2010 Vorsitzender des örtlichen Gewerbevereins. Leva betonte, dass eine solche Ehrung deutlich mache, wie wichtig Menschen seien, die sich über viele Jahre hinweg für andere einsetzen würden, die Verantwortung übernehmen, mit anpacken würden; allgemein zusammenfassend, was wären unsere Vereine, unsere sozialen Einrichtungen oder unser gesellschaftliches Leben ohne diejenigen, die ihre Zeit, ihre Energie und ihr Herzblut investieren – oft ganz selbstverständlich und ohne etwas dafür zu erwarten? Ursula Willersinn-Belzer, Stellvertreterin Reimers im Gewerbeverein, bescheinigte ihrem Vorsitzenden, dass er voran gehe, die Richtung vorgebe, Ideen entwickele, für Handel und Gewerbe in seiner Heimatgemeinde und damit für das gesellschaftliche Leben im Ort einstehe und nannte als Beispiele den Tag der offenen Tür an der Kerwe, den Weihnachtsmarkt, den Gewerbevereins-Jahreskalander.

Bei allen Reden ging der Dank und ein Lob auch an seine Familie, die auf Grund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder auf seine Anwesenheit verzichten müsse.

Nach Überreichung der Ehrennadel des Landes und der bronzenen Mappenmedaille der Gemeinde gab es natürlich auch Weinpräsente und für Frau Reimer Blumen.

Volker Reimer bedankte sich abschließend bei Landrat Volker Knörr, Bürgermeister Thorsten Leva und seiner Vorstandskollegin Ursula Willersinn-Belzer für die Laudatio und die Präsente, dankte seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ute, für das Verständnisfür die oftmalige Abwesenheit und erwähnte auch seinen Vater Wilhelm Reimer, der ebenfalls ehrenamtlich im Ort aktiv gewesen sei und ihm somit dieses Vereinsleben und aktiv sein in einer Gemeinschaft, vorgelebt habe.

Unter den Gästen waren auch, neben der Familie Reimer, ehemalige Bürgermeister und ArbeitskollegInnen aus dem Rathaus, Beigeordnete und Ratsmitglieder und Vorstandskollegen von befreundeten Vereinen. Die musikalische und gesangliche Umrahmung des Ehrungsabends hatte die Jazzband Miller´s Grove übernommen. Mit einem anschließenden Umtrunk und vielen Gesprächen über Erlebnisse und Geschehnisse im Ort endete die Feierstunde.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 14:50