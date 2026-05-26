Ludwigshafen – Stadtführungen mit Helmut van der Buchholz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 1. Juni startet die neunte Saison der etwas anderen Stadtführungen mit Helmut van der Buchholz.

Unter dem Titel „Besuchen Sie die Orte, solange es sie noch gibt“ geht es mit dem Fahrrad zu Stellen in der Stadt, die sich stark verändern werden, bereits verschwunden sind oder denen ein ähnliches Schicksal in nicht allzu ferner Zukunft droht.

Start ist um 18:30 auf dem Rathausplatz am Lichttor vor dem (fast schon verschwundenen) Rathaus-Center.



Denn wenn es etwas beständiges in Ludwigshafen gibt, dann ist dies der stete Wandel in der Stadt. Viele Orte, die uns heute noch gut vertraut sind, sind vielleicht schon in wenigen Wochen etwas vollkommen anderes oder auch komplett verschwunden. Zu Beginn der diesjährigen Touren wird eine Auswahl an Gebäuden, Plätzen und Institutionen präsentiert, die es vielleicht bald nicht mehr gibt. Der Korkturm, die Tortenschachtel, das BASF-Hochhaus und aktuell der Würfelbunker und das Rathaus-Center sind Beispiele dafür, dass auch Wahrzeichen der Stadt nicht sicher sein können. Was wird z.B. aus der Eberthalle?

An diesem Abend werden Überlegungen angestellt, was denn an die Stelle solcher Orte kommen könnte. Oder was zu tun ist, um solch liebgewordene Symbole unserer Stadt künftig zu erhalten.

Germany’s Ugliest City Tours im Jahr 2026 ist Teil des Ludwigshafener Kultursommers und sechs von acht Touren werden durch die Stadt gefördert.

Seit 2018 führt Helmut van der Buchholz Gruppen von gutgelaunten Schaulustigen und Touristen durch ein Ludwigshafen, das nicht ganz so ist, wie es uns manche Hochglanzbroschüren erzählen möchten. Auch 2026 wird er wieder seine öffentlichen Stadtführungen durch Ludwigshafen anbieten. Aufgrund der zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet liegt inzwischen der Schwerpunkt nun nicht mehr im reinen Schlechtreden der aktuellen Situation, sondern eher auf der Thematik:

Wo entsteht etwas Neues in der Stadt und was macht Ludwigshafen mit seinem Image? Und wo sollte noch mehr getan werden?

Schließlich gibt es für Ludwigshafen gute Ideen und Konzepte, die eine lebenswerte Zukunft versprechen. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und die Planungen für die City West zeigen, dass einige Projekte für eine positive Zukunft der Stadt möglich sind. Die Stadtführungen 2026 werden daran anknüpfen und untersuchen, ob und wie es die Stadt schaffen kann (und will), aus dem Schlamassel der ständigen Krisen etwas Positives zu schaffen.

2020 wird es insgesamt acht Touren geben, die auf die Einzigartigkeit der Stadt Ludwigshafen mit all ihren besonderen Umständen hinweisen und die Industriestadt am Rhein aus dem Einheitsbrei deutscher Innenstädte herausheben.

Die Touren sind jeweils auf eine Dauer von ca. zwei Stunden ausgelegt, sie kosten die Teilnehmer*innen kein Geld und finden bei (fast) jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr mit Raum & Zeit für Diskussionen ist nicht ausgeschlossen.

Eine Anmeldung zu den Touren ist nicht erforderlich, aber über helmut@helmutvan.de möglich.

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 10:10