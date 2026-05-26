Ludwigshafen – Rattenplage und Toiletten-Chaos an der Langgewann-Grundschule: Kinder demonstrieren für würdige Lernbedingungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 22.05.2026 demonstrierten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lehrkräften und dem Schulelternbeirat auf dem Schulhof der Langgewann-Grundschule gegen die unzumutbaren Zustände an ihrer Schule.





Die Kinder machten deutlich, worum es ihnen geht: saubere Räume, menschenwürdige Bedingungen und eine Schule, in der Lernen überhaupt möglich ist. Besonders kritisiert wurden die stark verdreckten Toilettenanlagen sowie eine akute Rattenplage. Nach Angaben der Beteiligten halten sich Ratten sogar in den Deckenzwischenräumen des Schulgebäudes auf.



Zwischenzeitlich wurden Toilettencontainer auf dem Schulgelände aufgestellt, um die Situation vorübergehend zu entlasten. Dennoch sehen Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler darin keine dauerhafte Lösung.



Mit Plakaten und klaren Botschaften forderten die Demonstrierenden schnelles Handeln der Verantwortlichen. Die Forderung ist eindeutig: keine leeren Versprechungen mehr, sondern endlich konkrete Lösungen. Kinder dürfen nicht länger unter solchen Bedingungen lernen müssen.

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 11:57