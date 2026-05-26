Ludwigshafen-West / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bayreuther Straße in Ludwigshafen am Rhein kam es am frühen Sonntagabend zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine 59-jährige Frau. Ein 48-jähriger Mann soll der Frau unvermittelt von hinten gegen den Rücken getreten haben. Die Polizei nahm den Mann später in Gewahrsam.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Sonntag, 24.05.2025, gegen 17:41 Uhr. Der 48-Jährige, der der Frau bekannt gewesen sein soll, trat ihr laut Polizei mit einem beschuhten Fuß von hinten gegen den Rücken. Durch den heftigen Tritt stürzte die 59-Jährige zu Boden und zog sich dabei eine Schürfwunde am Knie zu.

Da der Mann im Laufe des Tages bereits mehrfach Polizeieinsätze verursacht haben soll, entschieden sich die Beamten zu einer Ingewahrsamnahme, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 09:27