Ludwigshafen – Klinikum Ludwigshafen: Anpflanzaktion im „Garten der Erinnerung“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Klinikum Ludwigshafen (KliLu) würdigt Organspenderinnen und -spender künftig in einer ganz besonderen Art: Im „Garten der Erinnerung“ wird für jede Spenderin und jeden Spender ein Baum oder Strauch gepflanzt. Das Projekt ist einmalig in Deutschland und soll einladen, innezuhalten, zu danken und Ruhe zu finden. Nun wurden die ersten Pflanzen gesetzt.

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres stellt das Klinikum Ludwigshafen die Weichen für den Garten der Erinnerung. Mit der Unterstützung zahlreicher Sponsorinnen und Sponsoren wurde das Projekt nun konkret: Dank der Firma Andreas Scheuer, welche die Pflanzlöcher grub, konnten die ersten Pflanzen gesetzt werden. Diese stammen von der Baumschule Krüger und erinnern künftig an jede Organspenderin und jeden Organspender. „Ohne die fachkundige Beratung und Planung durch die Stadt Ludwigshafen sowie die Baumschule Krüger und die Firma Scheuer wären wir noch lange nicht so weit“, berichtet Kerstin Koch-Bitsch, Koordinatorin der Ärztlichen Direktion und Koordinatorin des „Netzwerks Organspende Ludwigshafen – wir helfen Leben“.

Dr. Christian Urbanek, Leiter des Netzwerks, ergänzt: „Besonders hervorheben möchten wir die Förderer des Projektes, deren Spendengelder es uns ermöglicht haben, Pflanzen zu kaufen und zu setzen“. Zu diesen zählen die Bürgerstiftung Ludwigshafen, Kuthan Immobilien, die Sparkasse Vorderpfalz sowie private Einzelspenderinnen und -spender.

Garten der Erinnerung wird wachsen und ergänzt werden

Die Anpflanzaktion am Dienstag war dabei der erste große sichtbare Schritt. „Im Herbst planen wir eine weitere Pflanzaktion“, sagt Kerstin Koch-Bitsch. Eine Bank sowie ein befestigter Weg werden den Garten dann ergänzen und ihn zum Ort der Ruhe, Besinnung und des Dankesagens machen. „Damit würdigen wir das Geschenk des Lebens, das unsere Spenderinnen und Spendern ihren Mitmenschen machen“, so Kerstin Koch-Bitsch.

Bildmaterial: (v.l.n.r.: Dr. Eefje Barber, Medizinische Geschäftsführerin, Alexandra Gräfin von Rex, Pflegedirektorin, Jan Stanslowski, Kaufmännischer Geschäftsführer, Dr. Christian Urbanek, Geschäftsführender Oberarzt Klinik für Neurologie und Leiter „Netzwerk Organspende Ludwigshafen – wir helfen Leben“, Kerstin Koch-Bitsch, Koordinatorin der Ärztlichen Direktion und Koordinatorin des „Netzwerks Organspende Ludwigshafen – wir helfen Leben“).

Über die Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH

Das Klinikum Ludwigshafen ist das drittgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Es verfügt über 1.010 Betten und umfasst 17 Kliniken, fünf medizinische Institute, zwölf zertifizierte Tumorzentren, zehn zertifizierte Zentren sowie zwölf Kompetenzzentren. Mit konzernweit rund 3.700 Beschäftigten ist das KliLu der drittgrößte Arbeitgeber in der Rhein-Stadt. Es befindet sich in städtischer Trägerschaft und ist seit 1995 eine gemeinnützige GmbH. Zudem dient es als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Quelle Klinikum Lu

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 11:00