Ludwigshafen-Ruchheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein zunächst harmloser Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Sonntag in Ludwigshafen am Rhein eskaliert. Am Ende wurden bei einer handfesten Auseinandersetzung in der Rhein-Haardtbahn-Straße insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 14-jährige Jugendliche aus Maxdorf im Laufe des Tages zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits soll einer der Jugendlichen seinem Kontrahenten einen Döner an den Kopf beziehungsweise Körper geworfen haben.

Am Abend wollten die Eltern der Beteiligten die Situation offenbar klären und trafen sich gegen 20:34 Uhr gemeinsam mit den Jugendlichen in der Rhein-Haardtbahn-Straße. Doch statt einer Aussprache eskalierte die Situation erneut. Laut Polizei schlugen drei Jugendliche aus Maxdorf im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf den 32-jährigen Vater eines Beteiligten aus Ludwigshafen ein.

Der Mann stürzte dabei zu Boden und erlitt eine Schürfwunde am linken Knie sowie eine Platzwunde an der Lippe. Der 32-Jährige setzte sich gegen die Angriffe zur Wehr, wodurch auch die drei Jugendlichen leichte Verletzungen im Gesicht erlitten.

Ein bei dem Ludwigshafener durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 09:36