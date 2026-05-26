Heidelberg – Start des Sommer-Open-Air-Programms: Der Schlosshof erwacht für Sommerkonzerte und Partys

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg. Wenn sich in den Sommermonaten historische Mauern, große Musikmomente und außergewöhnliche Genusskonzepte verbinden, wird das Heidelberger Schloss erneut zu einem der eindrucksvollsten Kulturorte der Region. Gemeinsam mit dem Festspielprogramm der städtischen Bühnen, setzt die Heidelberger Schloss Gastronomie ihren Anspruch fort, das Schloss nicht nur als touristischen Sehnsuchtsort, sondern als lebendigen Treffpunkt für Musik, Kulinarik und besondere Sommerabende zu inszenieren. Unter der Regie von Spitzenkoch und Eventveranstalter Martin Scharff verwandelt sich erneut zwischen Juni und September der Schlosshof in eine sommerliche Bühne. „Unser Ziel ist es, den einzigartigen Schlosshof mit Veranstaltungen zu beleben, die genauso unvergesslich sind wie der Blick über die Altstadt“, so Martin Scharff. Dabei ist ihm und seinem Team wichtig, dass das Angebot für unterschiedliche Budgets passt: „Mit einem bewusst gestaffelten Preisrahmen sorgen wir dafür, dass unsere Veranstaltungen nicht nur ein exklusives Privileg bleiben, sondern für ein breites Publikum zugänglich sind – damit alle diese besondere Location genießen können.“ Trotz der allgemein und in der Gastronomie und Veranstaltungswesen insbesondere gestiegenen Kosten, hat die Heidelberger Schloss Gastronomie ihre Eventticket-Preise stabil gegenüber dem Vorjahr gehalten.

Events für jeden Geschmack und jedes Alter

Den Auftakt des diesjährigen Sommer-Open-Air-Programms macht die „P!nk Tribute-Show It’s all Pink“ am 20. Juni. Im Rahmen eines Rosé-Wein-Festivals, das die Farbe Pink in Form von Top-Roséweinen, aber auch mit rosigen Trendgetränken feiert, erwartet die Gäste zudem modernes Streetfood mit und ohne Fleisch in vier Gängen aus der Schlossküche. Das Pink Night Party Ticket beinhaltet für 69 Euro das Konzert, alle Weine und Sommercocktails sowie alkoholfreie Alternativen. Der Preis für das Konzert, alle Getränke und Streetfood inklusive liegt bei 119 Euro. Am Samstag, den 18. Juli, steigt erneut die schon fast legendäre „White Night Party“. Sie verwandelt den Schlosshof für eine Nacht in ein glitzerndes Meer aus Weiß. Gefeiert wird in weißer Garderobe, begleitet von elektronischen Dancefloor-Hits, House und Classics; hinzu kommt Fancy Streetfood in vier Gängen. Auch bei der Dekoration übertrifft sich das Team der Heidelberger Schloss Gastronomie jedes Jahr mit ausgefallenen Ideen. Und selbst bei schlechtem Wetter bleibt das Erlebnis außergewöhnlich, denn dann wird die Veranstaltung in den Königssaal verlegt. Dieses Format steht exemplarisch für den Erfolg der Heidelberger Schloss Gastronomie auch ein jüngeres Publikum sowie Gäste von weit her zu begeistern.

Ganz dem Motto „La Dolce Vita“ verschreibt sich die italienische Weinnacht Bella Italia am 6. August. Dieser Sommerabend steht wiederum sinnbildlich für die romantische Aura des Schlosses, die Martin Scharff versteht, musikalisch und kulinarisch perfekt zu unterstreichen: An fein gedeckten Tischen und bei romantischem Licht serviert die Heidelberger Schloss Gastronomie ein mediterranes Gourmetmenü, begleitet von ausgewählten Spitzenweinen. An verschiedenen Weinstationen präsentiert das Heidelberger Weinrefugium, das 2025 mit dem Fachhandelspreis als bester Weinhändler Deutschlands ausgezeichnet wurde, Weine aus Deutschland und Italien. Für die typisch italienischen Songs im Ohr sorgt die italienische Liveband „Senza Limiti“.

Konzertformate, die einmalig sind

Dass Martin Scharff den Schlosshof auch als Bühne für hochwertige und ungewöhnliche Musikformate versteht, wird eindrucksvoll das Wochenende am 7. und 8. August wieder zeigen. Am Freitag, den 7. August wird der Schlosshof zur glamourösen Bühne für einen der größten, aktuellen, britischen Stars. Mit „THE Robbie Experience“ sorgt die authentische Tribute-Show für eine unvergessliche Nacht voller Pop-Energie und Emotionen. Die Band war 2024 Gewinner der Sat-1-Show „The Tribute“, „Auch hier bieten wir nur reine Konzerttickets zum Preis von 39,50 Euro an, was preislich für solch ein Konzert in solch einer Location im unteren Bereich angesiedelt ist“, erklärt Scharff.

Doch wer nur für das Konzert ins Schloss kommt, den erwartet trotzdem ein Bar-Angebot mit alkoholfreien Getränken sowie Longdrinks und Weinen. Mit dem VIP-Gourmet-Club-Ticket wiederum erleben die Gäste noch ein 4-Gang-Menü mit Ceviche von Thunfisch, Seehecht und Lachs oder gefüllte Perlhuhnbrust mit Pfifferlingen an Madeirasauce. Nach der britischen Pop-Ikone folgt am Samstag die Musik zweier deutscher Musiklegenden. Hier beweist Musikkenner und Veranstalter Martin Scharff, sein Gespür für spannungsvolle Showkonzepte, die es so nirgends zu erleben gibt: Wenn bei der Tribute Open Air die beiden Bands GROENLAND und MARIUZZ die größten Songs von Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen auf die Bühne bringen, dann wird der Abend zum ultimativen Deutschrock-Erlebnis. „Wir präsentieren an dem Abend im Grunde zwei Tribute Shows in Einem. Außerdem ist es Mariuzz gelungen, die legendäre Westernhagen-Originalbandbesetzung für unseren Termin zusammen zu trommeln.“ Für den im wahrsten Sinne krönenden Abschluss sorgt zur 2. Heidelberger Schlossbeleuchtung die „Freddie Mercury 80. Birthday Gala“. An dem Abend wird nicht nur das schönste Feuerwerk der Region gefeiert, sondern musikalisch der Geburtstag eines Musikgiganten. Unter dem Motto „Freddy & Friends“ spielt The News Symphonic nicht nur die großen Queen-Hymnen, sondern zusammen mit Ausnahmekünstler Marcus Zimmermann auch Songs von Weggefährten, wie Elton John, David Bowie oder Rod Stewart. „Wir konnten ein Ensemble der Extraklasse verpflichten. The News Symphonic kommt mit 12 Musikerinnen und Musikern, verstärkt durch ein klassisches Streichquartett, auf die Schlossbühne und wird für Furore sorgen.“ Die Formation verbindet die monumentale Kraft großer Queen-Hymnen perfekt mit feinen klassischen Nuancen.

Kulinarischer Partner der Schlossfestspiele

Das Jubiläum „100 Jahre Schlossfestspiele“ begleiten Martin Scharff und sein Team an ausgewählten Freitagen, Samstagen und Sonntagen vor den Aufführungen in Scharffs Schlossweinstube mit einem exklusiven Gourmetmenü. Damit wird das kulturelle Festspielprogramm um die kulinarische Dimension ergänzt, die Theaterbesuch und Genuss zu einem Gesamterlebnis verbindet. Für das 3. Schlosskonzert anlässlich der Heidelberger Schlossbeleuchtung am Samstag, den 11. Juli, bietet die Heidelberger Schloss Gastronomie Konzerttickets in Verbindung mit einem exquisiten Drei-Gänge-Menü samt Champagnerempfang an.

Ein Sommerprogramm, das viele Schultern braucht

Ob Sommerpartys, wie die White Night oder Bella Italia – erst, wenn der letzte Tourist den Schlosshof verlassen hat, kann das Team um Martin Scharff die Location für ihre Zwecke umwandeln. „Wir haben nicht mehr als drei Stunden Zeit, um alles aufzubauen, einzudecken und herzurichten.“ Gleichfalls bedarf es vieler Partner und Sponsoren, um ein solches umfassendes Programm durchführen zu können. Martin Scharff kooperiert als Veranstalter immer auch mit lokalen Dienstleistern und kulinarischen Experten. „Mit Manuel Bretschi haben wir in Heidelberg einen der besten Weinhändler Deutschlands. Das Weinrefugium ist als neuer Partner an unserer Seite, um mit mir immer die besten Weine für unsere Menüs zu finden.“ Auch der Espresso- und Kaffeeautomaten-Fachhändler Espresso Perfetto aus Heidelberg ergänzt mit seinen Espressospezialitäten viele der Events der Heidelberger Schloss Gastronomie. „Wir sind stolz auf die besten Partner und Lieferanten und freuen uns jedes Jahr über die große Resonanz unserer Sponsoren, ohne deren Engagement und Unterstützung wir ein solches breites Programm gar nicht auf die Beine stellen könnten.“ Zu den Sponsoren und Partnern zählen das Autohaus Dechent, der Fashionpark Nußloch mit Vera Mont und Digel Fabrikverkauf, Breer Gebäudedienste, REWE, bulthaup, Teinacher, Pepsi, Atlantic Hotel Heidelberg, kurpfalz erleben sowie die Sparkasse Heidelberg.

Alle Tickets sind buchbar unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de und manche Veranstaltungen bereits ab 34,50 Euro.

Quelle: Heidelberger Schlossgastronomie

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 08:35