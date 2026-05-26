Frankenthal – Strohhutfest 2026: Entspannt anreisen – zusätzliche Parkplätze und nachhaltige Mobilität im Fokus

Frankenthal/ Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Strohhutfest vom 4. bis 7. Juni werden erneut mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region in der Frankenthaler Innenstadt erwartet. Um eine möglichst entspannte und gleichzeitig umweltfreundliche Anreise zu ermöglichen, setzt die Stadt Frankenthal gemeinsam mit ihren Partnern auf ein erweitertes Mobilitätsangebot mit zusätzlichen Parkflächen, verbessertem ÖPNV sowie einem stärkeren Fokus auf Fahrrad- und Fußverkehr.



Grundsätzlich empfiehlt die Stadt die Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gerade während der stark frequentierten Abendstunden lassen sich so Wartezeiten und Verkehrsbelastungen rund um die Innenstadt deutlich reduzieren.

Insbesondere für Anwohner aus dem direkten Festbereich und Besucher aus der Metropolregion Rhein-Neckar stehen während der Festtage in Kooperation mit der KSB zwei zusätzliche Parkflächen in der Albertstraße zur Verfügung. Damit erweitert sich das kostenlose Parkplatzangebot in unmittelbarer Innenstadtnähe um insgesamt rund 300 Stellplätze.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer bedankt sich für die Unterstützung: „Mein herzlicher Dank gilt der KSB für die partnerschaftliche Unterstützung und die Bereitstellung der zusätzlichen Flächen. Dieses Engagement hilft dabei, die Erreichbarkeit des Strohhutfests weiter zu verbessern.“

Neuer Fahrradparkturm

Auch die Anreise mit dem Fahrrad wird weiter ausgebaut. Besucherinnen und Besucher können den neuen Fahrradparkturm am Hauptbahnhof mit 96 sicheren Stellplätzen – auch für E-Bikes – nutzen. Während des Strohhutfests informiert ein Promotionteam direkt vor Ort über das Angebot. Mit dem Rabattcode FT-BIKE-2026 sind dabei bis zu 60 Stunden kostenfreies Parken im Fahrradparkturm möglich.

Darüber hinaus stehen auf dem Festgelände zusätzliche Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere VRNnextbike-Stationen im gesamten Stadtgebiet, darunter auch die neue Station am Bahnhof Flomersheim. Dadurch wird eine flexible und unkomplizierte Weiterfahrt mit dem Leihfahrrad bis in die Innenstadt ermöglicht.

Kostenlos Busfahren am Strohhutfestsonntag

Auch der öffentliche Nahverkehr wird zum Strohhutfest gestärkt: Dank einer Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ist das Busfahren innerhalb des Stadtgebiets am gesamten Strohhutfestsonntag kostenlos – einschließlich der Verbindungen aus den Frankenthaler Vororten in die Innenstadt.

Zusätzlich werden auch in diesem Jahr wieder Sonderzüge der Deutschen Bahn eingesetzt, um insbesondere in den Abend- und Nachtstunden eine komfortable Heimreise aus Richtung Ludwigshafen, Mannheim, Mainz und Worms zu ermöglichen.

Mit den erweiterten Angeboten verfolgt die Stadt Frankenthal das Ziel, die Erreichbarkeit des Strohhutfests weiter zu verbessern und gleichzeitig Verkehr sowie Parkplatzdruck in der Innenstadt spürbar zu entlasten.

Alle Informationen zur Anreise unter www.frankenthal.de/shf-anreise

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2026, 22:09