Weinheim – Zwei echte Woinemer Originale Die „Schultzes“ treten am 6. Juni wieder bei „Woinem Live am Windeckplatz“ auf

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist mittlerweile die Frage, wer das bekanntere Original ist: Die beiden
Bronze-Figuren Bas Gret und Vetter Philpp – oder doch Jürgen „Mojo“ Schultz und seine
Frau und kongeniale Duopartnerin Petra Arnold-Schultz? Das Gesangs- Duo:
Er mit Frisur ohne Haare an den Gitarren, sie mit sehr vielen Haaren und einem Kontrabass.
Zusammen sind sie „Die Schultzes“ und zeigen Auftritte, die eine Mischung aus
handgemachter Musik und Humor aus dem Bauch heraus ist. In Weinheim treten sie das
nächste Mal bei der Hautnah-Musikreihe „Woinem Live“ am Windeckplatz auf: Am
Samstag, 6. Juni, von 11 Uhr bis etwa 14 Uhr.
Es ist die zweite Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr, wieder organisiert von City-
Managerin Eva Wohlgemuth. Der Auftakt mit Danny Wünschel Anfang Mai machte bei
bestem Frühlingswetter schon Lust auf mehr.
Die Reihe, die von der Stadt Weinheim immer am ersten Samstag im Monat organisiert
wird, befindet sich tatsächlich schon im fünften Jahr. Sie ist eine Erfolgsgeschichte.
Jeweils am ersten Samstagmorgen des Monats belebt die Veranstaltung die Innenstadt,
lockt zum Erlebnis-Shopping im Weinheimer Einzelhandel. Ermöglicht wird dies durch den
Einsatz der Stadt, aber auch durch Sponsoren, die „Woinem Live“ unterstützen. Das sind
die Verlagsgruppe Beltz mit der Buchhandlung in der Stadt und Hinkel Immobilien. Steffen
Hinkel ist mit seiner Firma von der ersten Stunde an dabei.
„Woinem Live am Windeckplatz“ ist auch stets ein kulinarisches Event mit
Bierspezialitäten der Woinemer Hausbrauerei sowie Weinen ausgeschenkt von Hennig
Seeger von WINEheim an seiner Wein-Ape Bella. Beide haben natürlich auch alkoholfreie
Getränke im Repertoire. Kaffeespezialitäten von bevi bene runden das Angebot ab.
Zudem brutzelt Marc Stockmann, wie auch schon in den Vorjahren, original Thüringer
Bratwurst auf seinem Grill. Die Konzerte sind ohne Eintritt, jeder kann kommen.
Die „Schultzes“, das sind musikalische Urgesteine an Bergstraße und Odenwald. Seit
mittlerweile über 20 Jahren touren sie durch die Region und sind durch unzählige Auftritte
ein fester Bestandteil der hiesigen Musikszene. Jürgen „Mojo“ Schultz ist in Sachen Blues
in Deutschland als sehr versierter und vielseitiger Gitarrist bekannt. Ob elektrisch,
akustisch, mit Slide in verschiedenen Stimmungen, bringt er diverse und teilweise sehr
spezielle Saiteninstrumente wie Lapsteel und Resonatorgitarren zum Schwingen.
Petra Arnold-Schultz zupft und slapped seit vielen Jahren den Kontrabass , hat sich durch
ihre solide Spielweise einen Namen gemacht, und ist als Rhythmusgeberin das Rückgrat
der Schultzes. Abgerundet wird ihr Auftritt durch sehr viel Spielfreude und Authentizität
und nicht zuletzt durch die spezielle Moderation von Petra Arnold-Schultz, stets in der
„ourewällerische Muddersprooch“ und mit viel Witz und Spontanität – Woinemer Originale
eben.
Wie es dann weitergeht: Neu im Programm, aber in Weinheim und der Region so bekannt
wie ein „bunter Hund“ ist der spanische Gitarrist und Sänger Roberto Moreno. Er tritt am
Samstag, 4. Juli, auf. Neue Saiten schlägt auch am Samstag, 1. August, der Gitarrist
Andrew Cadie auf, der sich über die Region hinaus mit Irish Folk und guter Launen einen
Namen gemacht hat.
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:03