Speyer – Speyerer Welterbestätten feiern UNESCO-Welterbetag: Führungen und Konzerte machen das Welterbe auf besondere Art erlebbar



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 7. Juni 2026 feiern Speyers UNESCO-Welterbestätten den UNESCO-Welterbetag. 1981 wurde der Dom auf die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen, 2021 folgte der Judenhof als Teil des seriellen jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz. Mit besonderen Führungen und Konzerten laden Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden.

Erstmals bieten beide Welterbestätten – Dom und Judenhof – am Welterbetag spezielle Kinderführungen an. Am Dom startet diese um 14 Uhr und richtet sich an Kinder von 6 bis 13 Jahren mit jeweils einer Begleitperson. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 6 Euro. Am Judenhof startet um 15 Uhr eine Familienführung für Eltern und Kinder ab 5 Jahren. Tickets zu 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro, und 18 Euro für eine Familienkarte sind in der Tourist-Information erhältlich. Kinder bis 10 Jahre können kostenfrei teilnehmen. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es zudem das Angebot, sich mit einer Rallye auf Spurensuche durch beide Welterbestätten zu begeben. Diese kann individuell gestartet werden und beginnt entweder am Dom oder am SchUM-Gemeindezentrum.

Das Programm des Tages beginnt um 11 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben dann die Möglichkeit, die Synagoge „Beith Shalom“ am Weidenberg 3 in Speyer im Rahmen einer Führung zu erkunden. Der Rundgang dauert rund eine Stunde, ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Wer sich vertieft dem jüdischen Erbe der SchUM-Städte widmen möchte, kann um 11 Uhr an einer Führung durch das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) in Speyer teilnehmen. Bis zu 25 Personen können bei diesem Angebot dabei sein. Tickets zu 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro, und 18 Euro für eine Familienkarte sind in der Tourist-Information erhältlich.

Mit Blick auf das 2030 anstehende 1000-jährige Gründungs-Jubiläum wird es am Dom in diesem Jahr Themenführungen zu den im Dom begrabenen Salier-Kaisern geben, die jeweils 45 Minuten dauern. Dabei geht es sowohl um deren politische Bedeutung für das Reich als auch ganz konkret darum, welche Spuren sie in ihren Amtszeiten am Dom hinterlassen haben. Die Zeitreise reicht dabei von „Konrad II. – der Gründer“ um 11.30 Uhr, über „Heinrich III. – der Unterschätzte“ um 13 Uhr, hin zu „Heinrich IV. – der Canossa-Gänger“ um 14.30 Uhr bis zum Ende der Dynastie mit „Heinrich V. – der letzte Salier“ um 16 Uhr. Tickets sind am Veranstaltungstag in der Dom-Info erhältlich und kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Wie in den Vorjahren bietet der Dom wieder besondere Führungen zum Thema „UNESCO-Welterbe“ an. Um 11.30 Uhr und um 14 Uhr wird nicht nur ein Augenmerk auf den Welterbetitel geworfen, sondern auch der ansonsten nicht zugängliche Dachstuhl besucht. Eineinhalb Stunden sollten hier eingeplant werden. Tickets zu 15 Euro sind am Welterbetag in der Dom-Info erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 15 Personen pro Führung begrenzt.

Die Führung „Doppeltes Welterbe in Speyer“ im Dom und SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) zeigt, wie nah beide Welterbestätten beieinanderliegen und wie eng ihre Geschichte miteinander verknüpft ist. Nach einer Domführung geht es weiter zur mittelalterlichen Mikwe, dem vollständig erhaltenen Ritualbad der Speyerer Juden, sowie zu den Überresten von Synagoge und Frauenschul. Start ist um 13 Uhr an der Dom-Info, wo auch die Tickets zu 15 Euro erworben werden können.



Zum Abschluss des Tages lädt im Judenhof ein literarisch-musikalisches Programmein. Im Rahmen des 2025 ins Leben gerufenen CHAI-Festivals gestalten Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann in diesem Jahr eine musikalische Lesung unter dem Titel „Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich“. Dahinter verbirgt sich ein Streifzug, der die vielfältigen Spuren jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller erkundet. Von Moses Mendelssohn über Heinrich Heine, Joseph Roth und Franz Kafka führt die Reise bis zur Lyrik von Else Lasker-Schüler, Mascha Kaléko, Nelly Sachs und Paul Celan. Sichtbar wird der große Reichtum dieser Dichtung, ohne die deutsche Literatur kaum denkbar ist. Oft dem Dasein abgetrotzt, stehen diese Texte doch für „Chai“, für die Kraft des Lebendigen, und rufen zu Versöhnung und friedlicher Koexistenz auf. Hans-Jürgen Herschel als Sprecher und Lömsch Lehmann am Saxophon lassen ein eindringliches Zusammenspiel von Literatur und Musik entstehen – ein leuchtender Dialog über das, was bleibt: Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich. Tickets zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro sind in der Tourist-Information, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.

Zum Hintergrund: UNESCO-Welterbetag 2026

Am 7. Juni feiern die 55 Welterbestätten in Deutschland den UNSECO-Welterbetag. Unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden und Verständigung“ laden die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland dazu ein, mit Mitmachaktionen, Spezialführungen und weiteren Veranstaltungen wie kostenlosen Sonderführungen, Ausstellungen, Diskussionen, Konzerten, Kunstprojekten oder Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche den Welterbetag zu begehen. Die zahlreichen Aktivitäten richten sich nicht nur an Besucherinnen und Besucher, sondern auch an Bewohnerinnen und Bewohner, die „ihr“ Welterbe neu erkunden und erleben möchten. Eine weitere besondere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Welterbestätten sind Lernorte für ein menschenverbindendes, weltumspannendes und nachhaltiges Konzept.

Alle Informationen und Veranstaltungen: https://www.unesco-welterbetag.de.

Bildnachweise:

Gang über den Dachstuhl des Speyerer Doms © Foto: Domkapitel Speyer

Das SchUM Gemeindezentrum in Speyer © Pfalz.Touristik e.V., Foto: Dominik Ketz

Quelle. Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:08