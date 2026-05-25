Speyer – Ladendieb erwischt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag Mittag, den 23.05.2026, gegen 14 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Speyer zu einem Ladendiebstahl. D

Der 48-jährige Tatverdächtige steckte zwei Parfümflaschen in seine Jackentasche und verließ anschließend mit zwei weiteren Parfümflaschen in der Hand die Filiale, ohne zu bezahlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachte, der die Polizei hinzurief. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen daraufhin in der Ludwigstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Die vier Parfümflaschen konnten bei ihm festgestellt werden, sie hatten einen einem Wert von fast 600 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:19