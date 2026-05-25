Speyer – Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – n der Nacht von Freitag 22.05.2026 auf Samstag 23.05.2026 zwischen 17Uhr und 07:40 Uhr kam es in der Altspeyerer Weide in Speyer zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Unternehmen.

Bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten daraus eine Baumaschine im vierstelligen Wert. Die Maschinen wurden vermutlich mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Täterhinweise oder Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:22