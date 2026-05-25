Mannheim – Onlineinformationsveranstaltung für Eltern zu neuen Vergabekriterien von Betreuungsplätzen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Informationen aus erster Hand zu den neuen Vergabekriterien für Betreuungsplätze in Mannheim erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte bei einer Online-Infoveranstaltung am Mittwoch, 27. Mai 2026, von 18 bis 20 Uhr. Gemeinsam mit Expert*innen aus dem Dezernat für Bildung, Jugend und Gesundheit informiert Bildungsbürgermeister Dirk Grunert darüber, was sich ab September 2026 bei der Vergabe von Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuungsplätzen ändert.

Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Warum wurden die Vergabekriterien angepasst? Was bedeuten die neuen Regelungen für meinen Vormerkungswunsch? Und was passiert mit bereits bestehenden, noch offenen Vormerkungen?

Interessierte können während der Veranstaltung ihre Fragen ganz unkompliziert über den Chat stellen.

Neben Bürgermeister Dirk Grunert werden Katharina Gumbmann, Projektleitung Zentrale Betreuungsplatzvergabe, Susanne Schwestermann, Abteilungsleitung Kindertagespflege, sowie Andrea Meier-Nollau und Xenia Stobbe vom Fachbereich Bildung die Fragen beantworten.

Eine Anmeldung für die Onlineveranstaltung ist über die Internetseite www.mannheim.de/meki möglich. Wer am Termin nicht teilnehmen kann, findet dort im Anschluss auch eine Aufzeichnung der Veranstaltung.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:37