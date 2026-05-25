Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Tragisches Unglück am Freibad Willersinnfreibad in Ludwigshafen: Nach einem Badeunfall ist ein Kind trotz intensiver Rettungsmaßnahmen verstorben. Wie bekannt wurde, versuchten Rettungskräfte und Ersthelfer noch vor Ort das Kind zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Kindes jedoch nicht mehr gerettet werden.

Der Vorfall sorgte am Freibad für einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Polizei und weiteren Einsatzkräften. Über die genauen Umstände des Badeunfalls liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Diese sollen nun klären, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Ob es sich um einen medizinischen Notfall oder einen anderen Hintergrund handelt, ist aktuell noch unklar.

Weitere Informationen werden im Laufe der Ermittlungen erwartet.

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 11:57