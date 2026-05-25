Ludwigshafen – Internationaler Frauentreff feiert 40-jähriges Bestehen mit Fest im Kulturzentrum dasHaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Internationale Frauentreff (IFT) in Ludwigshafen feiert am Freitag,
29. Mai 2026, mit einem Jubiläumsfest im Kulturzentrum dasHaus sein
40-jähriges Bestehen. David Guthier, Beigeordneter für Soziales und
Integration, und Dolly El-Ghandour, Vorsitzende des Beirates für
Migration und Integration in Ludwigshafen, eröffnen mit einem Grußwort
das Jubiläumsfest.
Gemeinsam mit Frauen unterschiedlicher Kulturen und Frauenvereinen aus
Ludwigshafen zeigt das Team des IFT von 15 bis 18 Uhr Informations- und
Aktionsstände und stellt Frauenprojekte vor. Verschiedene Künstlerinnen
präsentieren ein musikalisches und tänzerisches Bühnenprogramm, das mit
einer Präsentation von traditionellen Kleidern aus Ländern wie Pakistan,
Afghanistan, Kamerun, Syrien, Algerien, Marokko und Somalia beginnt. Zu
hören gibt es zum Beispiel Frauengeschichten, ukrainische Volkslieder
von „Kalyna“, dem 2021 neugegründeten Chor des Vereins „Kinderhilfe
Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij/Swjahel“, und pakistanische
Trommelmusik.
Im Anschluss an eine Vorführung von indischen Tänzen lädt DJ
Laurenzia zum gemeinsamen Tanzen ein.
Bei der Veranstaltung im dasHaus stehen vor allem die Frauen und
Initiativen im Vordergrund, die den IFT bereits lange unterstützen. Am
Fest teilnehmen können nur Frauen. Für das kulinarische Angebot an
diesem Tag sorgt der Verein „Ela“. Wer etwas essen und trinken möchte,
entrichtet hierfür eine kleine Spende. Mit dem Erlös sollen im Nachgang
Frauenorganisationen unterstützt werden. Für Mädchen gibt es kreative
Mitmachangebote.
„Der Internationale Frauentreff ist aus Ludwigshafen nicht mehr
wegzudenken und leistet wertvolle Arbeit, um Migrantinnen zu
unterstützen und zu beraten. Er ist ein Ort der Begegnung, an dem Frauen
eine niederschwellige Möglichkeit finden, in sozialen Austausch zu
treten und Netzwerke aufzubauen, insbesondere wenn sie neu in der Stadt
sind. Wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen können, finden sie
hier eine Möglichkeit, die deutsche Sprache anzuwenden und zu üben –
ohne jegliche Bewertung. Das gibt ihnen Sicherheit und Mut.
Hervorzuheben ist auch die Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum. Eine
Gruppe Frauen des IFT pflegt ein Beet im hackmuseumsgARTen und einige
der Veranstaltungen des IFT finden dort unter freiem Himmel statt“, sagt
Sozialdezernent Guthier.
Über den IFT
Der Internationale Frauentreff ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum
für Frauen, unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion.
Er fördert mit seinem interkulturellen Angebot die Integration und
gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen in Ludwigshafen. Er wurde am
1. Oktober 1986 offiziell gegründet. Als Teil der Koordinationsstelle
für Ausländerarbeit (KAAL), die 1982 aufgebaut wurde, war der
Frauentreff nach einer Pilotphase von drei Jahren (Projekt „Kinder
ausländischer Arbeitnehmer“) als Treffpunkt für Migrantinnen,
insbesondere aus dem Stadtteil Hemshof, eingerichtet worden.
Mittlerweile ist der IFT Teil der Abteilung Integration der
Stadtverwaltung. Nachdem der IFT von 1996 bis 2024 in der Westendstraße
beheimatet war, befindet er sich mittlerweile in Räumen in der
Bismarckstraße nahe dem Bürgerhof.
Quelle: Stadtverwaltung LU
Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:10