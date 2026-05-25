  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.05.2026, 0:10 Uhr

Ludwigshafen – Internationaler Frauentreff feiert 40-jähriges Bestehen mit Fest im Kulturzentrum dasHaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Internationale Frauentreff (IFT) in Ludwigshafen feiert am Freitag,
29. Mai 2026, mit einem Jubiläumsfest im Kulturzentrum dasHaus sein
40-jähriges Bestehen. David Guthier, Beigeordneter für Soziales und
Integration, und Dolly El-Ghandour, Vorsitzende des Beirates für
Migration und Integration in Ludwigshafen, eröffnen mit einem Grußwort
das Jubiläumsfest.

Gemeinsam mit Frauen unterschiedlicher Kulturen und Frauenvereinen aus
Ludwigshafen zeigt das Team des IFT von 15 bis 18 Uhr Informations- und
Aktionsstände und stellt Frauenprojekte vor. Verschiedene Künstlerinnen
präsentieren ein musikalisches und tänzerisches Bühnenprogramm, das mit
einer Präsentation von traditionellen Kleidern aus Ländern wie Pakistan,
Afghanistan, Kamerun, Syrien, Algerien, Marokko und Somalia beginnt. Zu
hören gibt es zum Beispiel Frauengeschichten, ukrainische Volkslieder
von „Kalyna“, dem 2021 neugegründeten Chor des Vereins „Kinderhilfe
Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij/Swjahel“, und pakistanische
Trommelmusik.

Im Anschluss an eine Vorführung von indischen Tänzen lädt DJ
Laurenzia zum gemeinsamen Tanzen ein.
Bei der Veranstaltung im dasHaus stehen vor allem die Frauen und
Initiativen im Vordergrund, die den IFT bereits lange unterstützen. Am
Fest teilnehmen können nur Frauen. Für das kulinarische Angebot an
diesem Tag sorgt der Verein „Ela“. Wer etwas essen und trinken möchte,
entrichtet hierfür eine kleine Spende. Mit dem Erlös sollen im Nachgang
Frauenorganisationen unterstützt werden. Für Mädchen gibt es kreative
Mitmachangebote.

„Der Internationale Frauentreff ist aus Ludwigshafen nicht mehr
wegzudenken und leistet wertvolle Arbeit, um Migrantinnen zu
unterstützen und zu beraten. Er ist ein Ort der Begegnung, an dem Frauen
eine niederschwellige Möglichkeit finden, in sozialen Austausch zu
treten und Netzwerke aufzubauen, insbesondere wenn sie neu in der Stadt
sind. Wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen können, finden sie
hier eine Möglichkeit, die deutsche Sprache anzuwenden und zu üben –
ohne jegliche Bewertung. Das gibt ihnen Sicherheit und Mut.

Hervorzuheben ist auch die Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum. Eine
Gruppe Frauen des IFT pflegt ein Beet im hackmuseumsgARTen und einige
der Veranstaltungen des IFT finden dort unter freiem Himmel statt“, sagt
Sozialdezernent Guthier.

Über den IFT
Der Internationale Frauentreff ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum
für Frauen, unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion.
Er fördert mit seinem interkulturellen Angebot die Integration und
gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen in Ludwigshafen. Er wurde am
1. Oktober 1986 offiziell gegründet. Als Teil der Koordinationsstelle
für Ausländerarbeit (KAAL), die 1982 aufgebaut wurde, war der
Frauentreff nach einer Pilotphase von drei Jahren (Projekt „Kinder
ausländischer Arbeitnehmer“) als Treffpunkt für Migrantinnen,
insbesondere aus dem Stadtteil Hemshof, eingerichtet worden.

Mittlerweile ist der IFT Teil der Abteilung Integration der
Stadtverwaltung. Nachdem der IFT von 1996 bis 2024 in der Westendstraße
beheimatet war, befindet er sich mittlerweile in Räumen in der
Bismarckstraße nahe dem Bürgerhof.

Quelle: Stadtverwaltung LU

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:10

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com