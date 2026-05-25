Ludwigshafen – Internationaler Frauentreff feiert 40-jähriges Bestehen mit Fest im Kulturzentrum dasHaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Internationale Frauentreff (IFT) in Ludwigshafen feiert am Freitag,

29. Mai 2026, mit einem Jubiläumsfest im Kulturzentrum dasHaus sein

40-jähriges Bestehen. David Guthier, Beigeordneter für Soziales und

Integration, und Dolly El-Ghandour, Vorsitzende des Beirates für

Migration und Integration in Ludwigshafen, eröffnen mit einem Grußwort

das Jubiläumsfest.

Gemeinsam mit Frauen unterschiedlicher Kulturen und Frauenvereinen aus

Ludwigshafen zeigt das Team des IFT von 15 bis 18 Uhr Informations- und

Aktionsstände und stellt Frauenprojekte vor. Verschiedene Künstlerinnen

präsentieren ein musikalisches und tänzerisches Bühnenprogramm, das mit

einer Präsentation von traditionellen Kleidern aus Ländern wie Pakistan,

Afghanistan, Kamerun, Syrien, Algerien, Marokko und Somalia beginnt. Zu

hören gibt es zum Beispiel Frauengeschichten, ukrainische Volkslieder

von „Kalyna“, dem 2021 neugegründeten Chor des Vereins „Kinderhilfe

Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij/Swjahel“, und pakistanische

Trommelmusik.

Im Anschluss an eine Vorführung von indischen Tänzen lädt DJ

Laurenzia zum gemeinsamen Tanzen ein.

Bei der Veranstaltung im dasHaus stehen vor allem die Frauen und

Initiativen im Vordergrund, die den IFT bereits lange unterstützen. Am

Fest teilnehmen können nur Frauen. Für das kulinarische Angebot an

diesem Tag sorgt der Verein „Ela“. Wer etwas essen und trinken möchte,

entrichtet hierfür eine kleine Spende. Mit dem Erlös sollen im Nachgang

Frauenorganisationen unterstützt werden. Für Mädchen gibt es kreative

Mitmachangebote.

„Der Internationale Frauentreff ist aus Ludwigshafen nicht mehr

wegzudenken und leistet wertvolle Arbeit, um Migrantinnen zu

unterstützen und zu beraten. Er ist ein Ort der Begegnung, an dem Frauen

eine niederschwellige Möglichkeit finden, in sozialen Austausch zu

treten und Netzwerke aufzubauen, insbesondere wenn sie neu in der Stadt

sind. Wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen können, finden sie

hier eine Möglichkeit, die deutsche Sprache anzuwenden und zu üben –

ohne jegliche Bewertung. Das gibt ihnen Sicherheit und Mut.

Hervorzuheben ist auch die Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum. Eine

Gruppe Frauen des IFT pflegt ein Beet im hackmuseumsgARTen und einige

der Veranstaltungen des IFT finden dort unter freiem Himmel statt“, sagt

Sozialdezernent Guthier.

Über den IFT

Der Internationale Frauentreff ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum

für Frauen, unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion.

Er fördert mit seinem interkulturellen Angebot die Integration und

gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen in Ludwigshafen. Er wurde am

1. Oktober 1986 offiziell gegründet. Als Teil der Koordinationsstelle

für Ausländerarbeit (KAAL), die 1982 aufgebaut wurde, war der

Frauentreff nach einer Pilotphase von drei Jahren (Projekt „Kinder

ausländischer Arbeitnehmer“) als Treffpunkt für Migrantinnen,

insbesondere aus dem Stadtteil Hemshof, eingerichtet worden.

Mittlerweile ist der IFT Teil der Abteilung Integration der

Stadtverwaltung. Nachdem der IFT von 1996 bis 2024 in der Westendstraße

beheimatet war, befindet er sich mittlerweile in Räumen in der

Bismarckstraße nahe dem Bürgerhof.

Quelle: Stadtverwaltung LU

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:10