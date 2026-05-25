Landau – Königstraße in Landau wird zur „königlichen“ Flaniermeile: Baustelle liegt im Zeitplan



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Landauer Königstraße macht ihrem Namen alle Ehre: Zwar regiert derzeit

noch der Baustellenalltag, doch unter der Oberfläche wird mit Hochdruck an der

„königlichen“ Zukunft der wichtigen Einkaufsstraße gearbeitet.

Wer derzeit durch die Straße läuft, sieht vor allem Baustellenzäune und offene

Flächen. Dass dort täglich intensiv gearbeitet wird, erkennt man nicht immer auf

den ersten Blick – denn ein großer Teil der Arbeiten findet unter der Erde statt.

„Momentan werden Leitungen erneuert und der Untergrund vorbereitet.

Deshalb arbeiten die Firmen häufig dort, wo man sie gar nicht direkt sieht“,

erklärt Ralf Bernhard, Leiter der Mobilitätsabteilung im Stadtbauamt.

Tatsächlich geht es in der Königstraße derzeit vor allem um das, was später

niemand mehr sehen wird: Leitungen werden erneuert, Rohre verlegt und der

Untergrund so vorbereitet, dass künftig auch Fernwärmeleitungen Platz finden.

Wer einen Blick in die Baustelle wirft, kann beobachten, wie aufwendig die

Arbeiten unter der Oberfläche sind. „Das ist fast ein bisschen wie ein Blick hinter

die Kulissen“, sagt Ralf Bernhard. „Wenn man aber erst einmal aus dem

Untergrund raus ist, geht es vergleichsweise schnell – dann kommen Pflaster und

Asphalt oben drauf.“

Aktuell läuft der Bauabschnitt zwischen Queich und Rosengasse. Ziel ist es, bis

Ende des Jahres den Bereich bis zur Einmündung der Rosengasse fertigzustellen

– also bis zum Ende der aktuellen Absperrung. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

Danach folgt der nächste Abschnitt bis zur Trappengasse.

Schon jetzt lässt sich erahnen, wie die Königstraße künftig aussehen wird: Der

bereits umgestaltete Bereich zwischen Reiterstraße und Bachgasse zeigt, wohin

die Reise geht – mehr Grün, mehr Licht und mehr Aufenthaltsqualität.

Gleichzeitig bleibt die Straße weiterhin erreichbar, auch Parkplätze werden

erhalten.

Die aktuelle Planung greift die Wünsche aus der Bürgerbeteiligung auf und stellt

einen bewussten Kompromiss dar: mehr Platz für Menschen und Begrünung,

ohne die Erreichbarkeit mit dem Auto völlig aufzugeben.

Auch die auffälligen roten Übergangsbretter kommen bei vielen Menschen gut

an. Sie ermöglichen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sowie Eltern mit

Kinderwagen ein leichteres Passieren der Baustelle – und wirken fast wie ein

kleiner roter Teppich mitten in der Königstraße.

Der Stadtverwaltung ist bewusst, dass die Baustelle für Geschäfte, Gastronomie

und Anwohnende eine große Belastung darstellt. „Uns ist klar, dass diese Zeit

Kraft kostet“, betont Oberbürgermeister und Bau- und Mobilitätsdezernent

Dominik Geißler. „Aber am Ende entsteht hier eine moderne, attraktive

Einkaufsstraße mit hoher Aufenthaltsqualität.“

Der aktuelle Bauabschnitt wird – wie der bereits fertiggestellte Teil – mit hellem

Pflaster gestaltet. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Königstraße Ende 2027

vollständig fertiggestellt sein.

Bildunterschrift: Die Landauer Königstraße erhält aktuell ein neues Gesicht.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:16