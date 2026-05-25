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F10
25.05.2026, 0:00 Uhr

Landau – DB und Stadt starten Frühjahrsputz im und um den Hauptbahnhof

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Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Umfassende Reinigungsaktion am Bahnhof Landau in der Pfalz • Reisende und
Bahnhofsbesucher:innen fühlen sich wohler, wenn es sauber ist

• DB investiert mit Sofortprogramm 50 Millionen Euro in Sicherheit und Sauberkeit
Mit einer gemeinsamen Frühjahrsoffensive setzen die Deutsche Bahn (DB) und die Stadt Landau
in der Pfalz gemeinsam mit ihrem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) ein sichtbares
Zeichen für mehr Sauberkeit, Ordnung und Aufenthaltsqualität rund um den Hauptbahnhof
Landau.

Im Zeitraum vom 18.-22. Mai 2026 werden die Bahnsteige, die Unterführung, die Aufzüge,
Zugänge und der Busbahnhof intensiv gereinigt. Direkt im Anschluss beginnen bis Anfang Juni
umfangreiche Instandhaltungsarbeiten. Dazu zählen unter anderem der Neuanstrich rund um die
Aufzuganlagen sowie die Modernisierung der Treppenaufgänge. Am 21. Mai, dem gemeinsamen
Aktionstag packen DB-Mitarbeitende, Freiwillige sowie Mitarbeitende der Stadt Landau in der
Pfalz und des EWL gemeinsam mit an und beteiligen sich aktiv am Frühjahrsputz.

Kathrin Behsler, Leiterin Bahnhofsmanagement Kaiserslautern, DB InfraGO: „Der Hauptbahnhof
ist das Eingangstor zur Stadt. Viele Bürgerinnen und Bürger, Pendlerinnen und Pendler erleben
hier ihren ersten Eindruck von Landau. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Menschen in einem
sauberen und gepflegten Umfeld bewegen können. Unser Ziel ist ein Bahnhof, an dem sich alle
willkommen fühlen“, erklärt Kathrin Behsler, Leiterin Bahnhofsmanagement Kaiserslautern.

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Dr. Dominik Geißler, Oberbürgermeister der Stadt Landau in der Pfalz:
„Der Hauptbahnhof prägt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt das Bild unserer Stadt. Gemeinsam
mit der Deutschen Bahn und unserem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb setzen wir uns aktiv
dafür ein, die Aufenthaltsqualität rund um den Bahnhof weiter zu verbessern und den Bereich für
Reisende sowie Bürgerinnen und Bürger noch attraktiver zu gestalten. Die gemeinsame Aktion
zeigt, was durch gute Zusammenarbeit für unsere Stadt erreicht werden kann.“

Das Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen
Im Rahmen der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene des Bundesverkehrsministers
ergreift die Deutsche Bahn (DB) unter anderem Maßnahmen für schnelle Verbesserungen bei
Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen. DB-Chefin Evelyn Palla und Bundesverkehrsminister
Patrick Schnieder gaben am 20. Januar am Berliner Hauptbahnhof grünes Licht für das
Sofortprogramm, mit dem das Stationserlebnis für die Kundinnen und Kunden bereits in diesem
Jahr spürbar ansprechender wird. An 35 besonders stark frequentierten Bahnhöfen sind ab sofort
spürbar mehr Sicherheitskräfte unterwegs.

An 30 großen Bahnhöfen erhöht die DB die Reinigungsintervalle, beispielsweise mit mobilen Teams. Damit sorgen wir dafür, dass sich
Fahrgäste an den Bahnhöfen wohlfühlen und sicher und bequem zu ihren Zügen kommen.
Bundesweit investiert die DB allein im Jahr 2026 rund 50 Millionen Euro zusätzlich für besseren
Aufenthalt und Sicherheitsempfinden der Reisenden und Bahnhofsbesucher:innen.

Quelle Text und Bild: Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:00

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