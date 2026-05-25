Landau – Baustellenticker: Teilstück des Radwegs zwischen Mörlheim/Herxheim und Landauer Kernstadt wird saniert – Kurzzeitige Sperrung von 28. Mai bis 1. Juni notwendig



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Radfahrerinnen und Radfahrer aufgepasst: Ab Donnerstag, 28. Mai, finden auf

einem Teilstück der Radwegeverbindung zwischen Mörlheim bzw. Herxheim

und der Landauer Kernstadt Bauarbeiten statt. Betroffen ist der

Kreuzungsbereich südlich des Gewerbegebiets D12.

Im Zuge der Erschließungsarbeiten des D12 wurde festgestellt, dass der Unterbau

eines rund 15 Meter langen Verbindungsstücks zum neu ausgebauten Radweg

sanierungsbedürftig ist. Deshalb wird der betroffene Abschnitt erneuert und

frisch asphaltiert. Die Sperrung kann voraussichtlich am Montag, 1. Juni, wieder

aufgehoben werden.

Für die Dauer der Arbeiten wird für den Radverkehr die bereits für diesen

Bereich bekannte und beschilderte Umleitung eingerichtet. Diese führt nördlich

am Gewerbegebiet vorbei.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die

notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen.

Bildunterschrift: Auf einem Teilstück der Radwegeverbindung zwischen

Mörlheim bzw. Herxheim und der Landauer Kernstadt finden ab 28. Mai

Bauarbeiten statt. (Symbolbild: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:11