Landau – Baustellenticker: Teilstück des Radwegs zwischen Mörlheim/Herxheim und Landauer Kernstadt wird saniert – Kurzzeitige Sperrung von 28. Mai bis 1. Juni notwendig

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Radfahrerinnen und Radfahrer aufgepasst: Ab Donnerstag, 28. Mai, finden auf
einem Teilstück der Radwegeverbindung zwischen Mörlheim bzw. Herxheim
und der Landauer Kernstadt Bauarbeiten statt. Betroffen ist der
Kreuzungsbereich südlich des Gewerbegebiets D12.
Im Zuge der Erschließungsarbeiten des D12 wurde festgestellt, dass der Unterbau
eines rund 15 Meter langen Verbindungsstücks zum neu ausgebauten Radweg
sanierungsbedürftig ist. Deshalb wird der betroffene Abschnitt erneuert und
frisch asphaltiert. Die Sperrung kann voraussichtlich am Montag, 1. Juni, wieder
aufgehoben werden.
Für die Dauer der Arbeiten wird für den Radverkehr die bereits für diesen
Bereich bekannte und beschilderte Umleitung eingerichtet. Diese führt nördlich
am Gewerbegebiet vorbei.
Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die
notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen.
Bildunterschrift: Auf einem Teilstück der Radwegeverbindung zwischen
Mörlheim bzw. Herxheim und der Landauer Kernstadt finden ab 28. Mai
Bauarbeiten statt. (Symbolbild: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:11