Herxheim bei Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Tragisches Feuer in der Oberen Hauptstraße: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Herxheim bei Landau ist am frühen Montagmorgen ein 62-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montag, 25.05.2026, gegen 04:40 Uhr zu dem Brand in einer Wohnung des Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen sowie das Feuer löschen.

Bei der anschließenden Nachschau in der betroffenen Wohnung fanden Einsatzkräfte den 62-jährigen Bewohner leblos auf. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät – es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Die übrigen Bewohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings sind die Brandwohnung sowie eine angrenzende Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Zudem entstanden durch eindringendes Löschwasser erhebliche Schäden an den im Erdgeschoss befindlichen Geschäften.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt nun zur genauen Ursache des Feuers sowie zu den Hintergründen des Todesfalls.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 18:11