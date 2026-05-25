Heppenheim – Zusätzliche Trautermine im Rathaus Heppenheim am 23. Juli 2026



Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Paare, die sich in diesem Sommer in Heppenheim kurzfristig das Ja-Wort geben möchten.

Das Standesamt Heppenheim bietet am Donnerstag, den 23. Juli 2026, nachmittags zusätzliche standesamtliche Trautermine an. Die Eheschließungen finden im historischen Rathaus in Heppenheim statt und sind auf einen kleinen, schlichten Rahmen ausgerichtet: Einfach nur zwei Personen, die sich ohne großes Tam-Tam das Ja-Wort geben wollen.

Für eine Trauung an diesem Termin müssen die Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung bis zum 30. Juni 2026 vollständig vorliegen.

Danach ist ein persönlicher Anmeldetermin bis zum 17. Juli 2026 erforderlich.

Bei Interesse sowie Fragen bezüglich freier Termine und der benötigten Unterlagen stehen die Mitarbeitenden des Standesamts Heppenheim per E-Mail unter standesamt@stadt.heppenheim.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:14