Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Spielzeit 2026/27 übernimmt Bernadette Sonnenbichler die Intendanz am Theater & Orchester Heidelberg und stellte am Donnerstag, den 21. Mai gemeinsam mit dem neuen künstlerischen Leitungsteam die erste Saison vor. Die neue Intendanz setzt auf künstlerisch profilierte Handschriften, ein offenes, partizipatives und international ausgerichtetes Theater, das sich für die Stadtgesellschaft öffnet. Die Spielzeit startet am 1. Oktober 2026 mit einem viertägigen Eröffnungsfest und sechs Premieren aus allen Sparten. Auf dem Programm stehen unter anderem Shakespeares »Romeo und Julia« in der Regie der neuen Intendantin, die Uraufführung von »Mama, bitte lern Deutsch« von Tahsim Durgun als partizipative Inszenierung, die Tanz-Uraufführung »Orlando« von Tanzdirektor Tim Plegge sowie John Cages »Europera 5« als immersives Musiktheatererlebnis. Für alle ab drei Jahren entsteht mit »Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat« erstmals eine Kinderoper, und im Jungen Theater kommt eine zeitgenössische Fassung von »Nathan der Weise« auf die Bühne. Der Vorverkauf für das Programm startet am 3. Juli 2026. Im Mittelpunkt der neuen Ausrichtung stehen ein hohes künstlerisches Niveau, Öffnung, Partizipation und neue Zugänge: Das TheaterMobil bringt Produktionen und einladende Angebote in die Stadtteile. Erstmals entstehen Inszenierungen gemeinsam mit Bürger*innen, ergänzt durch zahlreiche Mitmach- und Begegnungsformate wie Spielclubs, Workshops und offene Angebote. Das bisherige Stadtkooperationsformat »zwinger x« wird zu »Studio X« und erweitert den Experimentierraum für neue Formate. Vier mehrsprachige Inszenierungen fokussieren internationale Perspektiven. Lesungen, Diskursreihen und Publikumsgespräche profilieren das Haus als offenen Ort des Austauschs. Im Konzertbereich setzt das Philharmonische Orchester Heidelberg mit BEƎTHOVEN | DAS FESTIVAL im Januar 2027 einen Schwerpunkt zum 200. Todestag Beethovens. An sechs Tagen werden im Konzerthaus Stadthalle Heidelberg alle neun Sinfonien aufgeführt, begleitet von einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm für die ganze Familie. Das neue Leitungsteam umfasst neben der Intendantin Bernadette Sonnenbichler den kaufmännischen Direktor Thomas Eisenträger sowie Operndirektorin Sarah Grahneis, Tanzdirektor Tim Plegge, den Chefdramaturgen im Schauspiel und stellvertretenden Intendanten David Benjamin Brückel sowie den Leiter des Jungen Theaters Kristo Šagor. Ebenfalls neu hinzu kommt Ellen Brüwer als Referentin für Sonderprojekte, Teilhabe und Fördermittel. Generalmusikdirektor bleibt Mino Marani, der diese Position 2024 übernommen hat.

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 08:42