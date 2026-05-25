Haßloch – Gestohlenes E-Bike in Haßloch aufgefunden – Tatverdächtiger ermittelt



Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 13:30 Uhr, meldete ein 39-jähriger Mann aus Haßloch den Diebstahl seines E-Bikes, das zuvor an seiner Wohnanschrift in der Straße Zum Hofstück abgestellt gewesen war.

Über eine App auf seinem Mobiltelefon konnte der Mann sein Fahrrad in der Rotkreuzstraße in Haßloch orten. Eine eingesetzte Polizeistreife begab sich daraufhin zur Örtlichkeit und konnte das E-Bike gemeinsam mit dem Geschädigten in einem Schuppen auffinden.

Durch Befragungen von Zeuginnen auf einem benachbarten Grundstück ergaben sich Hinweise auf einen 61-jährigen Mann aus Haßloch als mutmaßlichen Täter. Diese hatten beobachtet, wie das E-Bike zuvor in dem Schuppen abgestellt worden war. Weitere Befragungen ergaben zudem, dass eine auf die Beschreibung passende Person bereits wenige Wochen zuvor im Bereich des späteren Tatorts auffällig nach abgestellten Fahrrädern geschaut haben soll.

Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:32