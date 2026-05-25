Bad Dürkheim – Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Personenkraftwagen



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Personenkraftwagen.

Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter aus der Hofeinfahrt bei seiner Wohnanschrift im Ortsteil Weisenheim am Sand heraus. Dabei achtete dieser nicht auf den vorfahrtsberechtigten Straßenverkehr, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden/kreuzenden 63-jährigen Personenkraftwagenführer gekommen ist.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Quelle. Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:23