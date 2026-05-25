Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 23.05.2026, wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Motorradfahrer auf der Bundesstraße 37 im Ortsteil Hausen in Bad Dürkheim gemeldet.

Es konnte vor Ort ermittelt werden, dass es zu einem Auffahrunfall kam. Infolge dessen stürzte der 72-jährige Motorradfahrer. Der Motorradfahrer musste daraufhin mit mittelschweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2026, 00:27