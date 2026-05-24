Worms – Quadfahrer schwer verletzt

Worms/Osthofen (ots) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23.05.2026) in Osthofen wurde ein 39-jähriger Quadfahrer schwer verletzt. Der Mann musste nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige Osthofener gegen 20:27 Uhr mit seinem Quad die Ederstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem auf einem Grundstück abgestellten Pkw.

Der Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des 39-Jährigen wurde vorläufig entzogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 20:29