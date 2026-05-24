Weingarten – TSV Schott Mainz ist Bitburger Verbandspokalsieger 2025/26

Weingarten / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. Der TSV Schott Mainz hat das Bitburger Verbandspokalendspiel gegen den FK Pirmasens mit 2:1 gewonnen und sich damit den Pokalsieg gesichert. Vor 1514 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes und intensives Finale, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Die Mainzer erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 21. Minute in Führung. Nach einem Eckball war Jan Just zur Stelle und brachte den TSV Schott Mainz mit 1:0 in Front.

Der FK Pirmasens zeigte jedoch eine starke Reaktion und kam durch einen sehenswerten Fernschuss von Nico Wiltz zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, sorgte Etienne Portmann in der 93. Minute für die Entscheidung. Nach einem schön herausgespielten Angriff erzielte er den umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand. Dieser wurde außerdem zum Bitburger Man of the Match gewählt.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Pokalfinale mit einer großartigen Atmosphäre auf den Rängen. Ein herzlicher Dank gilt allen Fans, Helferinnen und Helfern sowie allen Beteiligten, die dieses Endspiel zu einem besonderen Fußballtag gemacht haben.

Ein besonderes Dankeschön geht außerdem an den SV Weingarten für die hervorragende Organisation und die gelungene Austragung des Bitburger Verbandspokalendspiels.

Quelle SWFV Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 09:14