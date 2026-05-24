Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagmorgen, gegen 6.00 Uhr, wurde die Polizei zum Parkplatz Linsenbühl auf der A 6 gerufen. Ursächlich war eine Zusammenkunft von drei Männern, die dort augenscheinlich diverse Alkoholika konsumierten und letztendlich in einen Streit gerieten. Da einer der Männer befürchtete, dass dieser Streit auszuarten drohte, verständigte er zur Streitschlichtung die Polizei. Vor Ort angekommen standen alle drei Personen deutlich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke, weshalb ihnen ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Die ermittelten Werte lagen zwischen 1,2 und 1,9 Promille. Warum die Streife gerufen wurde und um was es bei den Streitigkeiten ging wussten die Drei beim Eintreffen der Streife auch nicht mehr so genau. Allerdings musste den Herren aufgrund der stattlichen Atemalkoholwerte die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und bis zur Erlangung der Nüchternheit auf der Dienststelle aufbewahrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 09:22