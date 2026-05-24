Alzey / Ingelheim am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei bittet aktuell die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Ingelheim am Rhein. Seit Montag, 19. Mai 2026, wird der 56-jährige „Mihad D.“ vermisst. Zuletzt wurde er im Bereich Alzey gesehen. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Mainz verließ der Vermisste am Montag seinen letzten bekannten Aufenthaltsort in Alzey. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Es kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 185 cm groß

schlanke Statur

lange grau-braune Haare

osteuropäischer Phänotyp

schwarze Hose

graue Regenjacke mit rotem Innenfutter

schwarzer Koffer

Polizei bittet dringend um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131-6533312 zu melden.

Sollte der Mann gesehen werden, bittet die Polizei darum, ihn nach Möglichkeit im Blick zu behalten und sofort über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen.

Die Veröffentlichung des Bildmaterials erfolgt ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr. Sobald der Fahndungszweck entfällt, sollen insbesondere Onlinemedien die Bilder wieder entfernen.

Quelle: Polizeipräsidium Mainz

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 18:17