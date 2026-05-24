Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Windestraße in Ludwigshafen kam es in der Nacht auf Sonntag (23.05.2026) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu der bislang unbekannten Fahrerin und dem flüchtigen Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 23:43 Uhr im Stadtteil Maudach. Dabei kollidierte ein fahrender Pkw mit einem geparkten Auto. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Eine unabhängige Zeugin konnte das flüchtige Fahrzeug näher beschreiben. Demnach soll es sich um einen kleineren Pkw in rötlicher Farbe handeln, der mit mehreren Aufklebern versehen gewesen sei. Die Fahrerin wurde als etwa 60 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der Fahrerin beziehungsweise zum Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail entgegen.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 11:14