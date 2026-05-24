Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Blücherstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Unbekannte Täter entwendeten dabei unter anderem ein Mountainbike und ein Kofferset. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am Samstagabend, den 23.05.2026, gemeldet. Betroffen ist ein 25-jähriges und ein 20-jähriges Paar aus Ludwigshafen. Die Geschädigten stellten fest, dass der Holzverschlag ihres Kellerabteils gewaltsam aufgebrochen worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 22.05.2026, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, 23.05.2026, gegen 19:30 Uhr.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein rotes Mountainbike sowie ein Kofferset. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blücherstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026, 12:08